Великдень 2018 — головна богослужебна подія року, найдавніше християнське свято, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. У ніч із суботи на неділю віряни несуть до церкви великодній кошик, щоб під час служби освятити його вміст. Що покласти у великодній кошик на Великдень 2018, розповіла мольфарка Олена Стеценко.

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Основною святковою стравою є паска. Разом з нею в кошик потрібно покласти крашанки, сіль, «Кагор», копчене сало, домашню ковбасу, домашній «червоний» хрін, трави полину, корінь хрону білий, зерна пшениці та гірчиці, церковні свічки. За бажання можна додати й інші страви. Наприклад, це можуть бути цукерки та інші солодощі.

Із предметів побуту Олена Стеценко рекомендує покласти в кошик маленький рушник. Потім зберігати його цілий рік на поличці біля ікон. Такий рушник потрібно використовувати, якщо хтось із близьких людей захворіє. «Змочіть його в свяченій воді й обітріть тіло хворого в разі гарячки, мігрені та інших недуг», — каже мольфарка.

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Після повернення додому Олена радить дати невеликий шматочок освяченої паски всім домашнім тваринам: коровам, собакам, курочкам та іншим. Тоді тварини ростимуть здоровими.

Також мольфарка радить засушити одну великодню паску й зберігати її цілий рік. Розмоченим тістом паски потрібно годувати лежачих хворих.

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Протягом року Олена радить принести з церкви сім освячених «святинь», які охоронятимуть вас і ваш дім: «водохресну воду — на здоров’я та очищення людей, стрітенські свічки — на захист і очищення будинку, сіль чистого четверга — для обрядів, рушник, освячений у Великдень, і засушену паску — для здоров’я, мак, освячений на 14 серпня, — для обрядів і маленькі ікони покровителів на Покрову — для захисту. Також не забудьте цього дня придбати освячені в церкві обереги: хрестики, браслети, червоні плетені ниточки, образки».

Бережіть себе та близьких!