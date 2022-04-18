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Что положить в пасхальную корзину

18.04.2022

Пасха 2022 — главное богослужебное событие года, древнейший христианский праздник, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержимое. Что положит в свою пасхальную корзину на Пасху 2022, рассказал ведущий СТБ Григорий Решетник

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Что положить в пасхальную корзину?

Основным праздничным блюдом является пасхальный кулич. Вместе с ним в корзину нужно положить крашенки, соль, копченое сало, домашний «красный» хрен, травы полыни, корень хрена белый, зерна пшеницы и горчицы.

Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину

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Также не забудьте положить в пасхальную корзину кусочек мяса и домашней колбаски.По желанию можно добавить и другие блюда. К примеру, это могут быть конфеты и прочие сладости.

Часто люди совершают ошибку, положив к продуктам спиртные напитки. Но этого делать не нужно, ведь выпивка не имеет никакого отношения к чудесному празднику.

Пасха 2022: что положить в пасхальную корзину

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Из предметов быта можно положить в корзинку маленькое полотенце. Затем хранить его целый год на полочке возле икон. Такое полотенце нужно использовать, если кто-то из близких людей заболеет. Обязательно, не забудьте положить церковные свечи.

Не забывайте, что основой Пасхи является богослужение, а продукты являются дополнением праздника, особенно для тех, кто придерживался Великого поста.

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник рассказал, что Пасха — особый праздник в его семье. В свою пасхальную корзину Григорий кладет кулич, колбасу, крашанки и блюдо западной Украины — цвиклиА что кладут в пасхальную корзину дети ведущего?

 

«Мои дети всегда кладут, конечно, кулич. Не обходится их пасхальная корзина и без крашанок, которые мы красим сами. Дети любят брать печенье, конфеты и небольшую игрушку, например, цыпленка», — делится Григорий Решетник.

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