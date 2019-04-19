Якщо зовсім не має часу пекти паски самостійно, вас завжди виручить мультиварка. Смачну паску в мультиварці зробити дуже просто. Пропонуємо вам легкі рецепти пасок, завдяки яким ви зможете порадувати близьких святковим ласощами на Великдень.

Більше на тему: Італійська паска панеттоне

Паска з родзинками в мультиварці

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Розвести дріжджі в підігрітому молоці. Додати 2 ст. л. борошна і 1 ст. л. цукру. Перемішати та залишити суміш на 15 хвилин.

Збити яєчні білки з цукром і з дрібкою солі так, щоб утворилась м’яка біла піна. В іншій мисці збити жовтки з цукром, що залишився. Додати дріжджову опару в жовтки та поступово додавати білки. Потім — дрібку солі.

Поступово всипати борошно. Замісити м’яке тісто, але перед тим змастити руки руки рослинним маслом.

Викласти тісто на поверхню і додати вершкове масло. Мішайте близько 10 хвилин. Перекладіть тісто в змащену маслом миску. Накрийте його рушником та залиште на 1.5 години.

Як тільки тісто підійде, варто викласти його на стіл та додати родзинки.

Змастити маслом чашу мультиварки, потім викласти в неї тісто. Воно повинно займати 1/3 ємності. Включити режим «Підігрів» на 20 хвилин. Потім залишити тісто підходити на 40 хвилин.