Пасха: рецепты в мультиварке от Надежды Матвеевой
21.04.2022
Если времени печь куличи самостоятельно совсем нет, вас всегда выручит мультиварка. Вкусную пасху в мультиварке сделать проще простого. Предлагаем вам легкие рецепты куличей, благодаря которым вы сможете порадовать близких праздничным лакомством на Пасху.
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Пасха с изюмом в мультиварке
Ингредиенты:
- Сухие дрожжи — 15 г
- Мука — 500 г
- Щепотка соли
- Молоко — 100 мл
- Сахар — 2/3 ст.
- Сливочное масло — 100 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Яйца — 3 шт.
- Изюм — 100 г
Способ приготовления:
- Развести дрожжи в подогретом молоке. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешать и оставить смесь на 15 минут.
- Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли так, чтобы создалась мягкая белая пена. В другой миске взбить желтки с оставшимся сахаром. Добавить дрожжевую опару в желтки и постепенно добавить белки. Потом добавить щепотку соли.
- Постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки руки растительным маслом.
- Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месите около 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть его полотенцем и оставить на 1.5 часа.
- Как только тесто подойдет, выложить его на стол и добавить распаренный изюм.
- Смазать маслом чашу мультиварки, потом выложить в нее тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим «Подогрев» на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут.
- Включить режим «Выпечка» на 60 минут, а затем еще на 30-40 минут. Готовую паску украсить по вашему вкусу.
Паска с цедрой в мультиварке
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Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 400 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — маленький стакан
- Сливочное масло — 100 г
- Апельсин — 1 шт.
- Дрожжи — 2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Ванилин — 1 пакетик
Способ приготовления:
- В глубокую миску просеять муку. Всыпать в нее соль, ванилин и дрожжи. Все тщательно перемешать.
- В отдельной посуде взбить яйца с сахаром.
- Заранее снять с апельсина цедру и выжать сок из его половинки.
- Далее муку соединить с яично-сахарной массой, соком и цедрой апельсина. Перемешать массу.
- Добавить сливочное масло и ложкой размешать тесто.
- Далее замесить тесто руками, чтобы оно получилось мягкое и эластичное. Оставить его подходить на 2 часа.
- Как только тесто подойдет, смазать чашу мультиварки маслом. Поместить туда тесто и закрыть крышкой. Оставить тесто подходить еще в течении 30 минут. При этом не открывать крышку мультиварки.
- Выпекать паску в режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут.
- Испеченный кулич украсить цукатами или изюмом.
Паска с сухофруктами и орехами в мультиварке
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Ингредиенты:
- Молоко — 150 мл
- Сливки 12% — 150 мл
- Дрожжи — 30 г
- Сливочное масло — 100 г
- Подсолнечное масло — 60 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 200 г
- Щепотка соли
- Ванилин — 1 пакетик
- Орехи — 150 г
- Сухофрукты — 450 г
- Лимонный сок — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Приготовить сухофрукты. Залить их кипятком и оставить на 20 минут. Мелко порубить орехи.
- Подогреть молоко со сливками до температуры 35-40 градусов. Смешать дрожжи с сахаром, влить молоко.
- Добавить дрожжи и перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
- В миксере взбить 2 яйца, добавить еще 2 желтка. Позже добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Взбивать 5-6 минут.
- Если дрожжи подошли, смешать их с оставшимся молоком. Далее добавить взбитые яйца и разогретое сливочное масло.
- Добавить столько муки, чтобы тесто получилось чуть гуще. Затем вымесить тесто еще несколько минут, смазав руки и стол растительным маслом.
- Поставить тесто в теплое место на 30 минут.
- Смазать емкость мультиварки маслом, положить туда тесто и кинуть сухофрукты, орехи.
- Выпекать паску в режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут.
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