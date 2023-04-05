Рецепты блюд на Пасху 2023

Классический кулич – далеко не единственное блюдо, которое можно приготовить на праздник. Попробуйте другие блюда на Пасху: разнообразьте стол пасхальным венком, банановым куличом, пасхальным печеньем на смальце и пасхальными зайцами. Читайте в материале самые популярные рецепты на Пасху 2023 от экспертов проекта «Все буде добре».

ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК

Ингредиенты:

творог (9%) – 200 г

сахар – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

мука высшего сорта – 400 г

сода – 6 г

соль – 1 г

Приготовление:

Творог и сахар взбейте блендером до однородности в течение 2 – 3 минут. Сливочное масло растопите. Добавьте горячее растопленное сливочное масло к творогу и хорошо перемешайте, чтобы творог заварился. Добавьте к массе яйца и снова перемешайте. Муку смешайте с содой и добавьте к творожной смеси. Замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку, положите в холодильник на 10 – 15 мин. Из теста раскатайте жгут толщиной 5 см и длиной 50 – 60 см. Разрежьте жгут ножом вдоль на 2 части, не дорезая с одного конца 3 см. Сверните жгутики вместе, переплетая между собой, чтобы получилась косичка. Защипните концы косички между собой – так вы получите кольцо. Противень застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите на него венок. Оставьте венок на 5 мин. Выпекайте при температуре 200°C примерно 40 минут. Горячий венок полить глазурью.

Video: Блюда на Пасху 2023 Блюда на Пасху 2023. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

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БАНАНОВЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты:

Для теста:

бананы — 2 шт.

масло сливочное — 75 г

сахар — 1 стакан

ванильный сахар — 1 ч. л.

яйца — 2 шт.

вода — 50 мл

мука — 1,5 стакана

сода — 1 ч. л.

разрыхлитель — щепотка

соль — щепотка

изюм — 30 г

Для глазури:

белки двух яиц

сахарная пудра — 1 стакан

лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление:

Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и продолжайте взбивать. Из банана сделайте пюре, добавьте воду и перемешайте. Банановую массу добавьте в смесь из масла и яйца и перетрите все венчиком. Постепенно добавьте муку, соду, разрыхлитель и сделайте тесто. В конце добавьте изюм и замесите густое тягучее тесто. Наполните форму тестом примерно на 3/4 высоты и выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 °C. Готовые куличи вынуть сначала из духовки, а затем — из формы. Сделайте глазурь для куличей. Охлажденные белки взбейте. Постепенно добавьте сахарную пудру и сок лимона. Взбейте белки до плотной пены. Если вы хотите сделать цветную белковую глазурь, добавьте во взбитые белки сок свеклы, шпината или щепотку куркумы. Горячий кулич смажьте белой глазурью, а затем нарисуйте узоры с помощью зубочистки.

Video: Блюда на Пасху 2023 Блюда на Пасху 2023. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЦЫ

Готовятся из того же теста, что и классический кулич. Формируем пасхальных зайцев:

Из дрожжевого теста создаем длинный жгутик или колбаску, сворачиваем ее в спиральку. Из шариков теста делаем хвостик и формируем овальную голову зайца, прорезаем у основания шарика ножницами и формируем ушки. Из изюма делаем глаза зайца. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Video: Блюда на Пасху 2023 Блюда на Пасху 2023. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

ПАСХАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА СМАЛЬЦЕ

Ингредиенты:

смалец — 100 г

мука — 320 г

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

сыворотка — 100 мл

сода — 6 г

корица — 8 г

для отделки:

яйца — 2 шт.

сахарная пудра — 400 г

лимон — 1 шт.

свекла — 1 шт.

мак — 10 г

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Приготовление:

Смешайте жир, яйца, сахар, соду и корицу. Добавьте сыворотку, взбейте до однородности. Добавьте муку, замесите тесто. Положите его в морозилку на 10 мин. Раскатайте подмороженное тесто в пласт. Вырежьте печенье овальной формы. Переложите на противень с пергаментом. Выпекайте 15 мин. при температуре 190 ˚С. Для отделки приготовьте глазурь: взбейте белки до легкой пены. Продолжая взбивание, добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Переложите в две отдельные пиалы по 2 ст. л. глазури. В одну из них добавьте 1/2 ч. л. свекольного сока. В миску с основной массой добавьте воду. Густой белой глазурью нарисуйте контур печенья, ушек и хвоста. Жидкой белой глазурью залейте тельце. Розовой глазурью закрасьте хвост и уши. Под ушками выложите глазки из маковых зерен. Дайте глазури полностью застыть.

Video: Блюда на Пасху 2023 Блюда на Пасху 2023. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

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