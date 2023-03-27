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Телеканал СТБ прийняв рішення відмінити показ українського серіалу «Останній лист коханого»

27.03.2023

СТБ відмінив прем’єру серіалу «Останній лист коханого», в якому обличчя актора з рф замінили обличчям українця. Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій у контенті, зокрема зважаючи на кращий міжнародний досвід. Деталі — в матеріалі STB.UA.

Останній лист коханого: СТБ відмінив прем’єру українського серіалу

Прем’єра серіалу «Останній лист коханого» була запланована на 27 березня. Попередньо, обличчя російського актора Прохора Дубравіна, який виконав одну з ролей у стрічці, замінили за допомогою цифрової технології Deepfake на обличчя українського актора Дмитра Саранскова. Сьогодні телеканалом СТБ було прийняте рішення  відмінити показ.

Нагадаємо, зйомки серіалу відбулися до початку повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року будь-яка участь громадян рф у виробництві проєктів медіагрупи Starlight Media (СТБ, ICTV, ICTV2, Новий канал) — заборонена внутрішніми правилами.

Від 24 лютого 2022 року Starlight Media запровадила нові правила заради підтримки українських креативних продуктів та протидії інформаційному впливу ворога. Зокрема, систему регулярного моніторингу каналами медіагрупи проєктів, відзнятих до 24 лютого, та власної бібліотечної кіно-серіальної лінійки на предмет наявності в ній учасників, журі або акторів, які підтримали вторгнення армії рф в Україну, та вилучення їх з ефіру. 

Телеканал СТБ, як мовник з найбільшою в країні кількістю та архівом програм, реаліті-шоу зокрема, збільшив інвестиції та залучає не тільки внутрішні ресурси, а і зовнішніх підрядників для дублювання російськомовних українців у такому реаліті-контенті. Робота над перекладом архівних продуктів є особливо важливою зараз, коли прагнення знімати новий український контент обмежується безпековими та економічними можливостями галузі.

СТБ продовжує інвестувати у створення українського серіального контенту за участі виключно українських акторів. Так, наразі, на етапі виробництва знаходяться серіали «Просто Надія», «Перевізниця», виходять нові епізоди «Сліду», «Сліпої», триває робота над воєнною драмою «Юрик». 

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