Красиві різдвяні колядки

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Красиві колядки на Різдво

04.01.2023

Святий вечір перед Різдвом — чарівне, тепле, веселе свято! Як прекрасно, коли люди дотримуються традицій на Різдво та проводять цей вечір так, як наші предки. Різдвяні колядки російською та українською мовою шукайте в матеріалі. Редакція сайту STB.UA дібрала найкрасивіші колядки на Різдво.

рождественские колядки

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Як правильно колядувати?

Увечері та вночі з 6 на 7 січня здавна було заведено вбиратися в костюми і ходити по домівках, співаючи різдвяні колядки. Так вітали господарів із прийдешнім Різдвом. Також у віршах-колядках на Святий вечір прославляли Христа. А колядникам треба було віддячити за те, що вони відвідали твій дім. На знак подяки рядженим давали солодощі, горіхи, гроші та навіть ковбасу, сало, м’ясо і хліб або пироги! Колядувати ходили з великим мішком, у який, власне, і складали дари.

колядки на Різдво

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Різдвяні колядки у віршах:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Хтось веселий напис вивів

На тоненькому льоду:

«Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!»

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Їдуть ряджені на конях

Нас вітати із Різдвом!

колядки на Різдво

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***

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, колядин,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

***

З-за високих гір Карпатських,

Із-за полонин

Йшла колядочка до мене!

Колядин-один!

Подолавши річку, море

І широкий степ,

Нам колядочка принесла

Танці і вертеп!

У вінок вплела різдвяний

Гілочки модрин

І принесла людям щастя!

Колядин-один!

***

Коляд, коляд, коляда,

А дід з печі вигляда.

А баба з пічурки —

Гуляють у жмурки.

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру, і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще, мамо,

Дайте сала.

Сало велике,

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

колядки на Різдво

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Віфлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Бігла теличка та з березничка

Та до діда в двір.

А ти, діду, дай пиріг.

А ти, бабо, глянь на поличку.

Дай паляничку.

Паляничка впала,

Дайте кусок сала.

Нехай ці різдвяні колядки принесуть вам успіх і багато гостинців, а тим, кому будете колядувати, — здоров’я та щастя!

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