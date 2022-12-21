Страви зі свинини на Новий рік 2023: топ-5 рецептів

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Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв

21.12.2022

Новорічне застілля складно уявити без гарячих м’ясних страв. Ніжна і соковита свинина готується швидко і просто, а також прекрасно поєднується практично з будь-яким гарніром або маринадом – на основі вина, апельсинового соку, соєвого соусу. Що приготувати зі свинини на Новий рік 2023, щоб здивувати гостей і порадувати навіть досвідчених м’ясоїдів розповіли учасники проєкту «МастерШеф». Покрокові рецепти читайте в матеріалі.

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Пряний рулет із сухофруктами

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Складові:

  • 1 кг свинячої шиї
  • По 100 г кураги, сушеної вишні та ананаса
  • По ½ ч. л. кмину, меленого коріандру, сушеного часнику, сушеної меленої цибулі
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Свинину злегка відбити молотком. Змішати оливкову олію і спеції. Ретельно натерти м’ясо з усіх боків, обернути харчовою плівкою і прибрати в холод на 6 год.
  2. Сухофрукти нарізати і викласти на м’ясо. Згорнути рулетом і обв’язати кулінарною ниткою. Перекласти м’ясо на змащене олією деко і запікати в духовці 1,5–2 год. при 180 °C.

Свинина в азіатському стилі

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Складові:

  • 300 г свинини
  • 5–6 стеблів шніт-цибулі
  • ½ цибулини
  • 2 перцю чилі
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. тертого імбиру
  • Сіль, перець

Для маринаду:

  • 1 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. кунжутної олії
  • 1 ст. л. рисового вина

Спосіб приготування:

  1. Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом.
  2. З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв.
  3. У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.

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Свиняча вирізка, запечена з айвою

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Складові:

  • 1,5 кг свинячої вирізки
  • 1 ч. л. насіння кропу
  • 1½ ч. л. насіння фенхелю
  • ½ ч. л. насіння коріандру
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком
  • 1 ч. л. духмяного перцю
  • Цедра 1 лимона
  • 2–3 зубчики часнику
  • 4 айви
  • 1 ст. л. сухого білого вина
  • 1 ст. яблучного соку
  • 1 ст. л. цукру
  • 50 г вершкового масла
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Спеції подрібнити в ступці та змішати з цедрою лимона. Рясно натерти свинину і залишити маринуватися на 30 хв.
  2. Айву нарізати дольками, покласти в сотейник, залити вином і яблучним соком. Додати цукор і варити протягом 5–7 хв.
  3. Замариноване м’ясо обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Помістити у форму для запікання і викласти навколо айву. Полити частиною соку, в якому тушкувалась айва. Накрити фольгою і відправити запікатися протягом 40–45 хв. при 200 °C.

Домашні ковбаски

Home-made Pork Sausages in rustic pan with thyme

Складові:

  • 800 г м’якоті свинячого окосту
  • 250 г свинячої грудинки
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі
  • ½ ч. л. гострої меленої паприки
  • Мускатний горіх
  • Свинячі кишки
  • 3–4 гілочки чебрецю
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізати і пропустити через м’ясорубку. До фаршу додати сіль, перець і спеції. Перекласти в миску, затягнути харчовою плівкою і відправити в холод на 30 хв.
  2. Цибулю і часник подрібнити.
  3. У сотейнику змішати 80 мл води і крохмаль. Нагрівати до загустіння крохмалю. Остудити і додати до фаршу. Додати цибулю і часник.
  4. Через спеціальну насадку або лійку заповнити фаршем кишки. Ковбаски варити 20 хв. на повільному вогні. Підсмажити разом з чебрецем до рум’яної скоринки.

Медальйони в беконі

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Складові:

  • 500 г свинячої вирізки
  • 100 г бекону
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см.
  2. Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.

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