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Місячний календар на вересень 2022: коли повня та молодий місяць

20.09.2022

Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Люди давно вже вірять у те, що він має вплив і на людський організм ― на здоров’я, психіку та поведінку. Редакція STB.UA склала місячний календар на вересень 2022 року, щоб краще розуміти, що на нас чекає.

Місячний календар на вересень 2022: коли молодик і повня у вересні 2022

ФОТО – Pexels.com

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Коли молодик і повня у вересні 2022

  • Повня ― 10 вересня о 04:36;
  • Молодик ― 26 вересня в 11:17;

Якщо помічали, що Місяць впливає на ваше життя, ― обережно слідкуйте за його фазами протягом місяця. У вересні фаза спадного Місяця переважає над зростаючим, а Повня і Молодик на початку і в кінці місяця. Це означає, що доведеться бути обачними із своїми емоціями та уникати конфліктів протягом місяця.

Фази Місяця за числами у вересні 2022

  • Зростаючий місяць — 1-9 вересня;
  • Повня — 10 вересня о 12:59 в сузір’ї Риб;
  • Спадний Місяць — з 11 по 25 вересня;
  • Молодик, Молодий місяць — 26 вересня о 00:54, в сузір’ї Терезів;
  • Зростаючий Місяць — з 27 по 30 вересня.

Місячних затемнень не очікується.

Сонячного затемнення не буде.

Вересень 2022 ― вдалі та невдалі дні місяця

  • Вдалі дні на вересень 2022 : 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 26, 28
  • Невдалі дні на вересень 2022: 5, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 22, 25, 27 та 29
  • Нейтральні дні на вересень 2022: 4, 12, 16, 20, 23, 30.

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