Місячний календар на вересень 2022: коли молодик і повня у вересні 2022

Місячний календар на вересень 2022: коли повня та молодий місяць
Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Люди давно вже вірять у те, що він має вплив і на людський організм ― на здоров’я, психіку та поведінку. Редакція STB.UA склала місячний календар на вересень 2022 року, щоб краще розуміти, що на нас чекає.
ФОТО – Pexels.com
Більше на тему: Графік магнітних бур на вересень 2022: як упоратися з поганим самопочуттям
Коли молодик і повня у вересні 2022
- Повня ― 10 вересня о 04:36;
- Молодик ― 26 вересня в 11:17;
Якщо помічали, що Місяць впливає на ваше життя, ― обережно слідкуйте за його фазами протягом місяця. У вересні фаза спадного Місяця переважає над зростаючим, а Повня і Молодик на початку і в кінці місяця. Це означає, що доведеться бути обачними із своїми емоціями та уникати конфліктів протягом місяця.
Фази Місяця за числами у вересні 2022
- Зростаючий місяць — 1-9 вересня;
- Повня — 10 вересня о 12:59 в сузір’ї Риб;
- Спадний Місяць — з 11 по 25 вересня;
- Молодик, Молодий місяць — 26 вересня о 00:54, в сузір’ї Терезів;
- Зростаючий Місяць — з 27 по 30 вересня.
Місячних затемнень не очікується.
Сонячного затемнення не буде.
Вересень 2022 ― вдалі та невдалі дні місяця
- Вдалі дні на вересень 2022 : 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 26, 28
- Невдалі дні на вересень 2022: 5, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 22, 25, 27 та 29
- Нейтральні дні на вересень 2022: 4, 12, 16, 20, 23, 30.
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.