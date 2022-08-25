Проєкти
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Всі проєкти
ru

Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»

25.08.2022

Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та корегування вогню “Фурія”. Це 12-ть безпілотних літальних апаратів, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. «Фурії» були передані 4-м військовим бригадам, що боронять Україну на Сході та Півдні. Більше — в матеріалі STB.UA.

Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»

«За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці пташки виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду. Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б’є мінімум з п’ятнадцяти кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як “Фурія” – єдине, що рятує нас від обстрілу», – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.

Більше на тему: Що таке бавовна: чому так називають вибухи в Криму та в росії?

Передача безпілотників «Фурія» військовим є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом з початку військових дій  Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45,3 мільйони доларів США на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля Перемоги України триває.

Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 Бавовна
Телеканал СТБ

Що таке бавовна: чому так називають вибухи в Криму та в росії?

 Сергій Притула
Телеканал СТБ

Супутник: Сергій Притула оголосив, на що витратили 600 мільйонів з «Народного Байрактару»

 Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»
Телеканал СТБ

Рубрика #Херсонські голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: «Найгірше, коли ти стоїш і не знаєш, пропустять-не пропустять». Історія евакуації

 Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»
Телеканал СТБ

«Бавовна» в Криму: вибухи під Джанкоєм викликали новий потік мемів

 Антон Лстопад
Телеканал СТБ

Загинув український льотчик Антон Листопад ― один із кращих пілотів Повітряних сил ЗСУ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати