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Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников «Фурия»

25.08.2022

Фонд Виктора Пинчука передал украинским военным беспилотные комплексы разведки и корректировки огня «Фурия». Это 12 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. «Фурии» были переданы 4-м военным бригадам, защищающим Украину на Востоке и Юге. Больше – в материале STB.UA.

Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников «Фурия»

«При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти птицы будут выполнять миссию даже при сильном ветре, до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с пятнадцати километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как Фурия – единственное, что спасает нас от обстрела», – рассказывают военные из механизированной бригады, защищающие Украину на Востоке.

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Передача беспилотников «Фурия» военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более 45,3 миллионов долларов США на помощь армии и гражданскому населению. Работа для Победы продолжается.

Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников «Фурия»

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