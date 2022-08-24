Що таке бавовна і чому так називають вибухи у Криму та росії

Що таке бавовна: чому так називають вибухи в Криму та в росії?

Багато хто не розуміє, що таке бавовна, і чому в Мережі стільки жартів про бавовну в Криму та в росії. А на додачу з’явилися меми про те, як куріння нищить російські склади зі зброєю. Звідки взялася бавовна в росії і в чому тут гумор ― читайте у матеріалі STB.UA.

Що таке «бавовна» в росії

З початку березня в росії періодично почали лунати вибухи ― в Курській та Бєлгородській областях, особливо в адміністративних центрах. Жителі чули різні голосні звуки. Проте росіяни занадто бояться двух речей ― зізнатися, що програють та несуть втрати, і бути затриманими правоохоронцями. Тому в Бєлгороді зародилася особлива традиція: називати вибухи як «хлопки».

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Щоночі в соцмережах жителі обговорюють, де чути «хлопки» та видніється дим. Російські боти масово пишуть про «хлопки» в атакованих українських містах, проте часто викривають себе, коли неправильно перекладали слово «хлопок».

На думку росіян, взрив — це «хлопок», що співзвучно з українською назвою тканини рослинного походження — бавовна.

У якості іронії та знущання із пропагандистів, українські ЗМІ та соцмережі використали недолугу помилку росіян проти них, і почали називати «хлопки» на росії та в Криму «бавовна».

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«Невдало покурили» біля складу зі зброєю

Після конфузу з бавовною, росіяни пішли далі, й почали називати знищення власних складів зброї та військових об’єктів «порушенням техніки безпеки». Так, вибух нафтобази під Бєлгородом спричинило куріння, славнозвісну бавовну під Саками ― порушення техніки зберігання боєприпасів. Після фіаско із аеродромом під Саками ЗСУ підкололи росіян ― Генштаб офіційно порекомендував меньше курити та бути обережнішими, щоб уникати бавовни на військових об’єктах.

Тому бавовна в росії та у Криму, а також солдати-курці стали народними мемами.

Підміна понять у росії лежить в основі їх пропаганди та впливу на свідомість людей. Зараз вона виглядає дійсно жалюгідно та смішно, і спрямована на глядачів, які не вміють критично мислити. Пропагандисти росії давно привчили населення до підміни термінів, щоб сформувати інше ставлення до буденних, здавалося б, речей та керувати настроєм натовпу. Тепер влада боїться показати населенню, що вторгнення йде не за планом, тому шукає будь-які способи пом’якшити правду, навіть викликаючи сміх у всього світу. Війна у них «спецоперація», вибухи — «хлопки», лікарні та будинки ― бази «Азова», а славнозвісна пісня «Калина» – «гімн Азова»

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