Дата старту нового сезону психологічного проєкту «Детектор брехні»

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» на чолі з незмінним ведучим Дмитром Карпачовим. Це унікальні історії про людей, які хочуть бути почутими. З поліграфом вони зможуть відновити довіру близьких. Коли прем’єра 12-го сезону «Детектора брехні»? Читайте в нашому матеріалі.

Прем’єра психологічного проєкту «Детектор брехні» відбудеться 28 серпня о 19:00!

У дванадцятому сезоні Дмитро Карпачов разом з героями програми знов доведуть, що правда варта того, аби бути почутою. У нових випусках глядачі побачать багато історій про стосунки: теплі, хворобливі, трагічні, нові й незакінчені. Стосунки між чоловіками і дружинами (нинішніми або колишніми), між коханцями, батьками і дітьми, близькими родичами та сусідами. Люди вирішили стати героями проєкту, щоб їх правду почули, а їх слова були підтверджені публічно. Декому тривалий час доводилося приховувати щось від близьких, дехто прагне відновити своє ім’я, налагодити стосунки з сім’єю або оприлюднити правду заради покарання винного.

Більше на тему: В ефір СТБ повертається «МастерШеф. Битва сезонів»

Нагадаємо, «Детектор брехні» — це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. 12 сезон було відзнято до 24 лютого 2022 року.

Video: Дата старту нового сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» Стала відома дата старту Детектора брехні на СТБ у 2022 році. Коли вийде 12 сезон Детектора брехні - читайте у матеріалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ