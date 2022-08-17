Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru

Як зробити желе з молока: рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»

17.08.2022

Молочне желе – смаколик родом із дитинства. Його просто обожнюють усі діти. Цей десерт не тільки неймовірно смачний, а й дуже простий у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт молочного желе від суперфіналістки проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи.

рецепты

Для того, щоб приготувати молочне желе, потрібні лише молоко, желатин, цукор і будь-які добавки на ваш смак. Це можуть бути як спеції (кориця або мускатний горіх), так і, наприклад, кава, шоколад, фруктові соки, какао або фрукти. Словом, можна використовувати все, чого душа забажає.

Складники:

  • молоко – 500 мл
  • вода – 100 мл
  • цукор – 3 ст. л.
  • желатин – 1 ст. л.
  • ванілін – за смаком

рецепты

Більше на тему: Домашнє морозиво: топ-5 простих рецептів

Спосіб приготування:

  1. Желатин треба залити кип’яченою водою кімнатної температури й залишити набухати приблизно на півгодини.
  2. Потім потрібно довести молоко до кипіння, відразу ж зняти з вогню, засипати цукор, ще раз довести до кипіння, знову зняти з вогню й, акуратно помішуючи, ввести відтиснутий желатин.
  3. Коли маса трохи охолоне, в неї потрібно додати ванілін, перемішати, процідити отриману суміш через сито у формочки й поставити в холодильник для застигання.
  4. Перед подачею желе потрібно дістати з формочок.

Смачного!

Більше на тему: 20 освіжаючих літніх коктейлів від Дмитра Шевченка

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Молочне желе – простий рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

 Молочне желе – простий рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Малосольні огірки в пакеті: рецепт приготування

 Молочне желе – простий рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Рецепт вина з винограду в домашніх умовах

 Молочне желе – простий рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від учасниці «МастерШеф»

 Молочне желе – простий рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах – рецепт від учасника «МастерШеф»

 Кофейный ликер
Телеканал СТБ

Кавовий лікер: рецепт покроково від учасника «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати