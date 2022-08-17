Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Все проекты
ua

Как сделать желе из молока: рецепт от суперфиналистки «МастерШеф»

17.08.2022

Молочное желе – лакомство родом из детства. Его просто обожают все дети. Этот десерт не только невероятно вкусный, но и очень простой в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт молочного  желе от суперфиналистки проекта «МастерШеф. Профессионалы» Юлии Проходы.

рецепты

Для того, чтобы приготовить молочное желе, нужны лишь молоко, желатин, сахар и любые добавки на ваш вкус. Это могут быть как специи (корица или мускатный орех), так и, например, кофе, шоколад, фруктовые соки, какао или фрукты. Одним словом, можно использовать все, чего душа пожелает. 

Ингредиенты: 

  • молоко – 500 мл 
  • вода – 100 мл 
  • сахар – 3 ст. л. 
  • желатин – 1 ст. л. 
  • ванилин – по вкусу

рецепты

Больше по теме: Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

Способ приготовления: 

  1. Желатин необходимо залить кипяченой водой комнатной температуры и оставить набухать примерно на полчаса.
  2. Затем нужно довести молоко до кипения, сразу же снять с огня, всыпать сахар, еще раз довести до кипения, вновь снять с огня и, аккуратно помешивая, ввести отжатый желатин.
  3. Когда масса немного остынет, в нее нужно добавить ванилин, перемешать, процедить полученную смесь через сито в формочки и убрать в холодильник для застывания.
  4. Перед подачей желе нужно извлечь из формочек.

Приятного аппетита!

Больше по теме: 20 освежающих летних коктейлей от Дмитрия Шевченко

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Молочное желе — простой рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Рецепт вина из винограда в домашних условиях

 Молочное желе — простой рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

 Молочное желе — простой рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления

 Молочное желе — простой рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Оладьи из кабачков: 5 вкусных рецептов от финалистки «МастерШеф»

 Молочное желе — простой рецепт молочного желе
Телеканал СТБ

Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях – рецепт от участника «МастерШеф»

 Кофейный ликер
Телеканал СТБ

Кофейный ликер: рецепт пошагово от участника «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить