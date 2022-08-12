Ознаки ботулізму: як розпізнати підступну недугу в консервації

Під час війни багато господинь вдаються до консервування продуктів – ніхто не знає, якою буде ця зима. Не обов’язково вміти їх заготовляти самостійно. Консерви на будь-який смак можна знайти у магазинах. Але навіть куплена в магазині така їжа може бути небезпечною. Важливо знати, які ознаки свідчать, що продукт може загрожувати життю. Які ознаки ботулізму і як розпізнати його в консервації — читайте у матеріалі STB.UA.

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Знання про правильну заготівлю продуктів особливо важливі для тих, хто робить саму консервацію. Якщо не дотримуватись певних правил, можна заразитися серйозною хворобою. Ботулізм у консервації, ознаки якого виявити не завжди просто, легше попередити, ніж лікувати. Але якщо людина зіткнулася з інфекцією, слід негайно вжити заходів.

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Що таке ботулізм

Ботулізм – захворювання, яке викликає бактерія botulinum. Вона виробляє нейротоксин, ботулотоксин, який викликає захворювання. Хвороба вражає ЦНС і може призвести до незворотних наслідків. Порівняно з іншими кишковими захворюваннями дана інфекція діагностується у кілька разів рідше. Але вона дуже небезпечна, оскільки призводить до летального результату. Ботулізм буває кількох видів (рановий, дитячий, харчовий, нез’ясованої природи). Найчастіше зустрічається — харчовий.

Анаеробна паличка може розмножуватися у кишечнику людини, тварин. Вона здатна вижити у будь-яких несприятливих умовах. Бактерія живе у ґрунті роки і навіть десятиліття. Їй байдуже будь-які погодні умови та заморозки. У розсолах вона також почувається добре і може бути там досить довго. Тому багато уваги приділяється темі ботулізму в консервації.

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Як ботулізм потрапляє у консервацію та як його розпізнати

Бактерії можуть потрапити в консервацію декількома способами:

з ґрунтом, тобто з погано вимитими овочами, ягодами, грибами;

через кишки вбитих тварин;

через погано промитий або стерилізований посуд.

М’ясо, яке заготовляють для засолювання або в’ялення, може нести небезпеку зараження. Погана обробка – шлях до зараження інфекцією.

Любителів солодких заготовок цікавить, чи може ботулізм бути у варенні, які господині готують на зиму. Насправді, це цілком можливо. Особливо це стосується перетертої з цукром свіжої ягоди.

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Як розпізнати ботулізм

Розпізнати ботулізм непросто. Часто на вигляд заготовлені овочі або м’ясо нічим не відрізняються від якісного продукту. Навіть смак та запах не видасть отруєної консервації. Але є моменти, якими можна зрозуміти, як визначити ботулізм у банку. Ознаки ботулізму у консервах:

здута кришка (вина цьому гази – продукт життєдіяльності бактерій);

помутніння у банці;

бульбашки;

пліснява.

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Реакції, що відбуваються у банці, не видно у повному обсязі. Дані прояви – лише невелика частина того, що відбувається з препаратом всередині ємності. При здутій кришці помутніння може бути. Але якщо ви помітили будь-яку ознаку, таку консервацію краще відразу відставити. На смак і запах можна не дізнатися про наявність токсину в продукті. Варто також звертати увагу на піну під кришкою.

Потрібно пам’ятати, що деякі консервовані продукти більше схильні до появи в них ботулізму:

гриби (в них залишається багато мікробів, потрібно обробляти дуже ретельно);

ягоди (ботулізм у варенні також зустрічається часто);

в’ялені овочі, риба та м’ясо;

тушонка;

риба.

Щодо риби, то це той продукт, який потрібно вибирати дуже акуратно. Бактерії ботулізму містяться у кишках тварин. Неправильне оброблення та обробка туш може бути небезпечним для життя. Не слід купувати в’ялену рибу у мало знайомих осіб.

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Причини, з яких ботулізм у консервах виживає

Спори ботулізму добре розмножуються саме у консервах. Цьому сприяють деякі фактори:

низький залишковий тиск у продуктах консервації;

температурний режим консервів є прийнятним для бактерії botulinum;

в консервації немає кисню, але це сприятливо для бактерії (спори розмножуються саме за відсутності кисню).

Як уберегтися від ботулізму. Правила заготівлі консервації

Підступність бактерій ботулізму в тому, що вони дуже стійкі до будь-яких дій. Але є спосіб вбити інфекцію. За даними досліджень, ботулізм гине під час кип’ятіння. Це найвірніший спосіб убезпечити продукти, що викликають сумнів. Але 80 градусів для інфекції не загроза, він гине лише за температури 100 градусів.

Оцет і сіль також закладають у банки для консервації недарма, їм вдається вбивати хвороботворні бактерії та перешкоджати їх розмноженню. Досвідчені господині знають, наскільки важлива грамотна і ретельна стерилізація. Якщо в домашніх умовах немає можливості це робити, краще віддати перевагу покупним консервам. На виробництві банки обов’язково проходять стерилізацію.

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Перед заготівлею консервації важливо пам’ятати таке:

Приміщення де проводиться засолювання має бути чистим. Прибирати важливо ретельно, щоб у банки не потрапив бруд. Приступаючи до заготівлі слід пам’ятати такі правила:

При заготівлі, маринуванні домашньої консервації (помідорів, огірків, варення) потрібно ретельно обробляти весь посуд, банки. Не можна недооцінювати важливість термічної обробки банок.

Продукти, які вкладатимуть у банку, також мають бути ретельно промиті. З овочів, грибів потрібно змивати бруд та землю дуже ретельно.

Засолювання, консервування потрібно проводити строго за рецептом.

Зберігатися консервації має у відповідних температурних умовах (-5–15 градусів).

Консервні кришки не можна використовувати багаторазово.

Закрутка повинна проводитися з усією уважністю та обережністю. Окроп і оцет можуть бути небезпечні для людини при неправильному поводженні.

Якщо консервація проведена правильно, але є сумніви в безпеці препарату, краще прокип’ятити вміст банки. Це допоможе бактерії загинути. Однак цей метод знезараження не дуже популярний, тому що рибний, м’ясний, овочевий продукт змінює свій смак. Проте ботулізм легше запобігти, ніж лікувати згодом.

Небезпека ботулізму у консервах

Бактерія botulinum виділяє потужний нейротоксин. Він сприяє до того, що нерви людини перестають функціонувати. Часто порушується функція, пов’язана із диханням. Параліч дихання може призвести до загибелі. При зараженні загинути можна за лічені години і навіть хвилини. Це залежить від кількості зїденої отруйної їжі. Важливо знати як вбити ботулізм, навіть якщо вам не доведеться з ним зіткнутися.

Симптоми зараження токсином можуть виявлятися як одразу, так і через деякий час. До них відносяться:

нудота;

сухість слизових рота;

труднощі у ковтанні;

проблеми із зором (мушки, туман), функціями окорухових нервів;

запори (у перший день може виникнути пронос чи блювання, але потім м’язи живота перестають працювати).

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Так, слід насторожитись, якщо людина починає погано бачити, не може прочитати щось. Якщо раптово змінюється голос, повіки опускаються, настала зовнішня слабкість — час бити на сполох. Лікувати постраждалого потрібно негайно.

Перша допомога полягає у наступному. Потрібно негайно промити шлунок, створити клізму. Без допомоги лікарів у цьому випадку не обійтись, необхідно викликати швидку допомогу. Самолікування у цьому разі небезпечне. Хворого відвозять до стаціонару, де йому вводять спеціальну сироватку.

Цей захід проводиться й у осіб, які вживали заражений продукт, але ознаки зараження вони виявляються.

Лікування отруєння ботулотоксином проводиться в залежності від варіанта ботулізму (їх близько 7). Пацієнту потрібне спеціальне лікування за допомогою сироваток у відділенні реанімації. Потерпілому може у будь-який час знадобитися вентиляція легень. Під час лікування проводяться спеціальні дослідження визначення форми токсину.

Отруєння токсином може спричинити параліч. Померти від інфекції – найстрашніший розвиток подій. Воно можливе, якщо нехтувати лікуванням та рекомендаціями лікарів. Але якщо звернутися по допомогу вчасно, наслідків від недуги не буде. Людина зможе вести нормальне життя, як і до захворювання.

Як уберегтися від зараження ботулізмом

Бактерія ботулізму дуже живуча у грунті. Тому основне правило профілактики – це чистота на кухні та гігієна рук. Також важливо знати, що хвороба буває кількох типів. Харчовий ботулізм – найвідоміший тип хвороби. Але виділяють також рановий та дитячий ботулізм. При рановому інфекція потрапляє через відкриту рану в організм. До заходів профілактики належать такі пункти:

Не їсти овочі з банок зі здутою кришкою. Це перша і найголовніша ознака ботулізму. Таким продуктам не місце на столі.

При консервуванні маринади (заготівлі з додаванням оцту) безпечніші, ніж просто соління. Оцет нейтралізує токсин ботулізму (у той час, як сильна концентрація солі для його життя не перешкода).

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Важливо знати за якої температури гине ботулізм. При виникненні сумнівів перед вживанням продуктів консервації, потрібно згадати чого боїться ботулізм, кип’ятіння – найдієвіший захід.

Якщо консервований продукт куплено у магазині, важливо звертати увагу на дату заготівлі, термін придатності. Кожній господині необхідно знати правила консервації та заготовляти соління на зиму лише за рецептом.

Для запобігання рановому ботулізму потрібно правильно промивати та обробляти рани. Щоб не заразитися дитячим ботулізмом, не можна давати мед дітям до року.

Ботулізм може виникнути раптово, коли людина їсть продукти власного приготування. Навіть якщо при заготівлі використовується сіль, оцет, для бактерій ботулізму — не завжди це перешкода. Потрапивши з брудними продуктами в банку, бактерії можуть вижити й у приготовленому за всіма правилами розсолі.

Всім господиням важливо знати, як вбити ботулізм у банці. Токсин ботулізму руйнується під час кип’ятіння протягом півгодини – це слід пам’ятати, якщо вас насторожили куплені або заготовлені самостійно консерви. Якщо сталася неприємна ситуація, і ви відчули ознаки хвороби, важливо одразу викликати швидку та промити шлунок. З цим інфекційним захворюванням краще не жартувати та довіритися грамотним лікарям. В цьому випадку прогноз лікування буде сприятливим.

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