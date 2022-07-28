Сьогодні Україна відзначає День Української Державності

Україна відзначає День Української Державності: Володимир Зеленський привітав народ патріотичною промовою

28 липня Україна вперше відзначає День державності. Поки триває повномасштабне вторгнення росії, українці та українки зі зброєю в руках захищають незалежність та свободу. У такий важливий день президент України Володимир Зеленський записав емоційне привітання та звернення до народу. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

фото – Pixabay

28 липня Україна вшановує Володимира Великого, який похрестив Київську Русь, День хрещення Київської Руси ― України та вперше День української державності, який заснував Володимир Зеленський в 2021 році.

Ніхто не здогадувався в 2021 році, що в 2022 українці в кривавій війні будуть захищати свою державність, суверенітет та незалежність від російських окупантів. Проте, на 155-ий день повномасштабного вторгнення хоробрі українці та українки протистоять агресору з росії. Цього дня Володимир Зеленський привітав українців зі святом. Відео опубліковано в його Instagram та Facebook.

«Всі етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати одним реченням. МИ БУЛИ, Є І БУДЕМО! З Днем Хрещення Київської Русі – України! З Днем Української Державності! Слава Україні!», ― підписав президент ролик.

У патріотичному зверненні Зеленський підкреслив, що точкою відліку української державності вважається рік заснування Києва, столиці Київської Русі й сучасної України. Саме тоді почалася історія незламності українців. Історія державотворення України налічує десятки сотнів років. Проте зараз кожен день українці б’ються, щоб довести, що ми вільна незалежна суверенна держава, а не частина імперій.

Він згадав відомі історичні постаті Київської Русі, Галицького Королівства, Гетьманщини, УНР, Української Держави, сотні історичних джерел, які підтверджують писемні згадки про нашу державу та згадки про її визнання з боку інших держав.

«Всі етапи історії державності України її захисту й боротьби за неї можна описати одним реченням: “Ми були, є й будемо”. Будемо, бо наша держава має неймовірних снів і доньок, які стали на її захист», ― підкреслив Зеленський.

Всі вони боронять країну під знаменами та іменами наших славетних предків на землі, у воді й у повітрі. Президент назвав наших захисників янголами.

«Наші янголи мають крила, але під крилами зброя. Ми ніколи не дістаємо її першими. Але, якщо нападають на наш дім ― стоїмо до останнього. Бо втрачаючи власну державу будь-який народ втрачає передусім не територію ― не гектари чи квадратні кілометри суші чи акваторії. Втрачаючи державу, народ втрачає власне лице, власне ім’я, свою самобутність, ідентичність, пам’ять. А з ними ― своє серце й душу», ― додав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що українці не знають рабства, й завжди боролися й будуть відстоювати свою свободу та незалежність.

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