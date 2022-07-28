Сегодня Украина отмечает День Украинской Государственности

Украина отмечает День Украинской Государственности: Владимир Зеленский поздравил народ патриотической речью

28 июля Украина впервые отмечает День государственности. Пока идет полномасштабное вторжение россии, украинцы и украинки с оружием в руках защищают независимость и свободу. В столь важный день президент Украины Владимир Зеленский записал эмоциональное поздравление и обращение к народу. Подробнее — в материале на STB.UA..

фот — Pixabay.com

28 июля Украина чествует Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь, День крещения Киевской Руси―Украины и впервые День украинской государственности, который основал Владимир Зеленский в 2021 году.

Никто не догадывался в 2021 году, что в 2022 украинцы в кровавой войне будут защищать свою государственность, суверенитет и независимость от российских оккупантов. Однако на 155-й день полномасштабного вторжения храбрые украинцы и украинки противостоят агрессору из россии. В этот день Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником. Видео опубликовано в его Instagram и Facebook.

«Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением. Мы были, есть и будем! С Днем Крещения Киевской Руси – Украины! С Днем Украинской Государственности! Слава Украине!», ― подписал президент ролик.

В патриотическом обращении Зеленский подчеркнул, что точкой отсчета украинской государственности считается год основания Киева, столицы Киевской Руси и современной Украины. Именно тогда началась история несокрушимости украинцев. История создания государства насчитывает десятки сотен лет. Однако сейчас каждый день украинцы борятся, чтобы доказать, что мы свободное независимое суверенное государство, а не часть каких-то империй.

Зеленский упомянул известные исторические фигуры Киевской Руси, Галицкого Королевства, Гетманщины, УНР, Украинского Государства, сотни исторических источников, подтверждающих письменные упоминания о нашем государстве и упоминания о его признании со стороны других государств.

«Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением: «Мы были, есть и будем». Будем, потому что у нашего государства есть невероятные сыны и дочери, которые стали на его защиту», ― подчеркнул Зеленский.

Все они защищают страну под знаменами и именами наших прославленных предков на земле, в воде и в воздухе. Президент назвал наших защитников ангелами.

«У наших ангелов есть крылья, но под крыльями оружие. Мы никогда не достаем ее первыми. Но если нападают на наш дом ― стоим до последнего. Потому что теряя собственное государство, любой народ теряет прежде всего не территорию ― не гектары или квадратные километры суши или акватории. Теряя государство, народ теряет собственное лицо, собственное имя, свою самобытность, идентичность, память. А с ними ― свое сердце и душу», ― добавил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что украинцы не знают рабства и всегда боролись и будут отстаивать свою свободу и независимость.

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