День української державності: коли будуть святкувати?

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День української державності: коли відзначатимуть?

27.07.2022

В Україні з’явилося нове свято – День української державності. 1 червня Верховна Рада України встановила 28 липня святковим днем в Україні – День української державності.

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Цей законопроект №5864 затвердили 31 травня 2022 року, його підтримали 257 народних депутатів.
Тому, починаючи з 2022 року, щороку 28 липня Україна відзначатиме нове свято – День української державності. Цей законопроект передбачає внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.

Тепер щороку, 28 липня буде офіційним вихідним днем в Україні (але вже після закінчення війни). День української державності святкуватимуть 28 липня – у день Хрещення Русі-України.

Уточнимо, що нинішній президент України – Володимир Зеленський оголосив про запровадження нового свята ще під час параду на честь 30-річчя Незалежності України – 24 серпня 2021 року. Цитуємо:

«Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі-України. — Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва — столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається».

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