28 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 28 липня

28 липня в Україні відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День української державності. Крім того, 28 липня вшановують Володимира Великого. Які свята 28 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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28 липня ― свята:

День української державності

День PR-спеціаліста в Україні

День української державності відзначають 28 липня. Це свято було започатковано в 2021 році, вперше святкується в 2022 році. Указ про затвердження Дня державності президент підписав під час урочистостей до Дня незалежності 24 серпня 2021 року. Остаточно Верховна Рада підтримала законопроєкт уже під час повномасштабної війни з росією в 2022 році. У коментарі до проєкту йдеться, що встановлення свята сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, захисту національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки.

«В умовах збройної агресії рф проти України росія на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави – захисника традиційних цінностей, започаткованих при Київській Русі – православ’я, народності та державності. У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії російської федерації проти України», ― наголошується в пояснювальній записці.

День Української державності мав бути вихідним, проте на 2022 рік в Україні відмінили усі додаткові вихідні за державні та церковні свята та відпрацювання за них.

День PR-спеціаліста відзначають в Україні 28 липня. Це неофіційне професійне свято всіх працівників піару. PR-фахівці організовують просування будь-чого, вони готують прес-конференції, роблять прес-релізи, домовляються з партнерами, організовують репутацію і працюють майже 24/7. Саме поняття «Public Relations» має на увазі налагоджений і працюючий як годинник механізм комунікацій у сфері маркетингу, реклами і бізнесу загалом. Варто скористатися можливістю та привітати свого знайомого піарника.

28 липня ― церковні свята:

Святого князя Володимира Великого вшановують 28 липня щороку. Володимир Великий, позашлюбний син Святослава Ігоревича, взяв трон Великого князя, об’єднав усі князівства Київської Русі й з дипломатичних міркувань хрестив країну. Його вшановують в один день із Днем хрещення Київської Русі — України. Державне свято встановлене в Україні в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року № 668/2008 «Про День хрещення Київської Русі — України». У коментарі до Указу вказано, що Володимира Великого вшановують як засновника та покровителя української державності, а хрещення Київської Русі ― важливий крок до визнання на міжнародній арені.

«Це — спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави. Це — неподільність Українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри. Це — соборність усіх українців і всіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці — Києва. Це — велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі і народи. Це — єдність нашого державного і духовного начала», ― говориться у коментарі.

Володимир Великий вважається рівноапостольним святим у православній та католицькій церкві, жив він з 960/963 рр. по 1015 р. Офіційних документів на канонізацію Володимира немає, проте 1635 року київський митрополит Петро Могила став вшановувати «мощі Володимира», які він знайшов у руїнах Десятинної церкви. Відтоді Володимира проголосили рівноапостольним, помісним святим, патроном Київської митрополії й Київської Русі-України, що перебувала на той час у складі Корони Королівства Польського. З боку московських князів вже тоді були спроби викрасти спадщину українців. Вони пробували прославляти Володимира, щоб пов’язати Московське князівство з Київською Руссю ― як і в 21 столітті, так і 500 років тому на території Московського князівства нічого не змінюється.

28 липня ― День ангела:

Щороку 28 липня іменини святкують Агрипина, Андрій, Володимир, Петро та Матрона.

28 липня ― прикмети і традиції:

Якщо грім гулко гримить, буде злива.

Липа пожовкла ― осінь ранньої буде.

Туман ввечері ― до дощу.

28 липня ― що можна робити і що не можна робити:

28 липня не можна жати, інакше нечиста сила замакітрить вам голову.

Усі сказан сьогодні плітки та зроблене зло повернеться до вас сторицею.

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