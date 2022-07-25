Магнітні бурі у серпень 2022: розклад для метеозалежних людей

Графік магнітних бур на серпень 2022

Для деяких людей та живих організмів магнітні бурі – причина погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань. Відносно безпечні проміжки у третій місяць літа – з 3 по 9 та з 12 по 21 числа.

Дати магнітних бур у серпні 2022:

Слабка магнітна буря очікується вже 1 серпня. 2 і 3 числа можливі незначні коливання, які не позначаться на самопочутті чутливих людей.

Буря середньої інтенсивності настане вже 10 серпня і триватиме до 11 числа. В цей період рекомендується відмовитися від фізичної активності, алкоголю, жирної їжі та тонізуючих напоїв.

Потужна магнітна буря очікується з 16 до 22 серпня. Слід відмовитися від важкої роботи та приймати призначені лікарем ліки, якщо такі є.

29 числа прогнозується незначна сонячна активність. Варто відстежувати негативні симптоми та вживати заходи щодо їхнього усунення.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

відмовтеся від важкої їжі – смаженої, жирної;

відмовтеся від алкоголю;

лягайте спати в один і той же час;

проводьте час на свіжому повітрі;

приймайте контрастний душ.

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