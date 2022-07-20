Як правильно робити класичну і бічну планку?

Як правильно робити планку для схуднення?

Планка – одна з найефективніших вправ для побудови плоского і підтягнутого живота, про який мріє кожна жінка. Головне в планці – правильна техніка виконання.

ПЛАНКА

Вправу “Планка” починаємо з того, що ставимо долоньки під плечі , відставляємо ноги на носки , при цьому поперек обов’язково повинен бути витягнутим . Дихаємо спокійно і на видиху намагаємося втягнути живіт у середину . Почніть робити цю вправу з 15 секунд , далі поступово збільшуйте до 1 хвилини .

БОКОВА ПЛАНКА

Для виконання бічної планки для схуднення потрібно лягти на підлогу на бік з упором на один лікоть . Другу руку зігнути і поставити на пояс . На видиху повільно відірвіть стегна від підлоги , максимально напружуючи м’язи преса . Стежте , щоб паралельно з пресом були напружені сідниці , а спина була рівною, без прогину в попереку . Затримайтеся в цьому положенні як можна довше . Стежте , щоб тіло було ідеально рівним і ніде не провисало, бо тільки правильна планка дасть результат . Потім виконайте планку на іншу сторону .