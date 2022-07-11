Всесвітній день шоколаду: історія свята і оригінальні рецепти

Всесвітній день шоколаду: історія, факти і смачні рецепти

Щороку 11 липня відзначають найсолодше свято – Всесвітній день шоколаду. Історію свята, цікаві факти про цей день, а також рецепти до Всесвітнього дня шоколаду ви знайдете в нашому матеріалі.

Ідея “подарувати” шоколаду свій день народилася у Франції в 1995 році. Спочатку це було суто національне свято, але ідея так сподобалася ласунам по всьому світу, що воно швидко набуло статусу всесвітнього. В цей день у багатьох країнах влаштовують свята і фестивалі, присвячені цим ласощам, проводять конкурси на швидкісне поїдання шоколаду та дарують один одному солодкі подарунки. А кондитерські фабрики часто готують до цього дня різноманітні фігурки і влаштовують ярмарки.

Цікаві факти про шоколад

Існує як мінімум 4 Дні шоколаду – 11 липня, 9 червня, 2 і 13 вересня. Першу шоколадну плитку в світі випустила англійська фабрика Cadbury у 1842 році. Шоколадка цієї ж шоколадної фабрики вважається і найціннішою в світі. Вона належала досліднику Роберту Скотту і була з ним під час його першої експедиції до Антарктики. У 2001 році її продали на аукціоні в Лондоні за 687 доларів. Найбільше шоколаду їдять у Швейцарії. Кожен житель цієї країни з’їдає в середньому 11.8 кг шоколаду в рік. А ось американці опинилися аж на 15 місці з 5,4 кг в рік на людину. У цивілізації Майя какао-боби були основною торговою валютою. Наприклад, раба можна було купити за 100 бобів, а індичку за 20. Вживання шоколаду раніше засуджувалося католицькою церквою. У дії шоколаду вбачали чаклунство, а всіх, хто його вживав, називали єретиками і богохульниками. Якщо ви хочете отримувати від шоколаду користь – краще вживати тільки темний, де в складі мінімум 70% какао. Доведено, що саме він покращує зір при погодних умовах, швидкість реакції, знижує ризик розвитку інфаркту у чоловіків на 17%, а також покращує роботу мозку. Крім того, у людей, які регулярно вживають шоколад, ризик хвороб серця скорочується на 37% Шоколад приємніший за поцілунки. Танення його в роті приводить людину до більш тривалого відчуття ейфорії. Згідно з даними італійських дослідників, жінки, які регулярно вживають шоколад, мають більш якісне сексуальне життя, відчувають більше потягу і задоволеності. Найбільшу плитку шоколаду виготовили у Великобританії на фабриці Thorntons. Її вага – 5,8 тонн. Какао-боби – один з перших товарів, привезених до Іспанії Христофором Колумбом у 16 столітті. У природі какао-боби мають 300 смаків і 400 ароматів. Близько 20% всього арахісу і 40% всього мигдалю в світі поставляються для шоколадних виробів. Дерева какао живуть близько 200 років, але плодоносять лише 25 років. Слово “шоколад” з мови ацтеків – науатль – походить від слова “xocolātl” і означає “гірка вода” Темний шоколад добре допомагає при високому тиску, однак якщо ви тут же зап’єте його молоком, усі корисні властивості зійдуть нанівець.

Ось кілька рецептів простих і смачних страв з шоколаду:

Шоколадний фондан

Інгредієнти:

темний шоколад 70% – 150 г

вершкове масло – 50 г

яйця курячі – 2 шт.

цукор – 50 г

борошно – 30-40 г

кулька ванільного морозива для подачі

Спосіб приготування:

Шоколад ламаємо на шматочки і ставимо разом із маслом на водяну баню. Нагріваємо доти, поки не розтане шоколад, і охолоджуємо.

Яйця з цукром збиваємо міксером. Додаємо розтоплений з маслом шоколад і перемішуємо.

Додаємо борошно і акуратно перемішуємо. Тісто не повинно бути занадто густим.

Невеликі формочки змащуємо маслом і присипаємо борошном або какао-порошком. Заповнюємо їх тістом на ⅔.

Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 7 хвилин.

Готовий десерт трохи остудити і перевернути на тарілку.

Подавати шоколадний фондан потрібно теплим. Смак чудово доповнить кулька ванільного морозива.

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Гарячий шоколад

Інгредієнти:

темний шоколад 70% – 100 г (1 плитка)

молоко – 400 мл

цукор – 50 г

червоний (краще каєнський) перець або мускатний горіх – за смаком

Спосіб приготування:

Шоколад ламаємо на шматочки, заливаємо половиною гарячого молока.

Додаємо цукор і, постійно помішуючи, виливаємо решту молока.

Посипаємо перцем або мускатним горіхом і наш гарячий шоколад готовий.

Солодкого вам свята!

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