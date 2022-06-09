Міжнародний день друзів 2022: привітання та історія свята

Сьогодні, 9 червня, багато країн відзначають Міжнародний день друзів. Як з’явилося свято, а також привітання з Міжнародним днем друзів – у нашому матеріалі від редакції STB.UA.

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Міжнародний день друзів: історія свята

Хоча свято є неофіційним, багато країн світу саме сьогодні вітають близьких людей. Міжнародний день друзів 2020 – це чудовий привід приділити увагу своїм приятелям та поділитися теплими словами, адже щира дружба – велика цінність для кожної людини.

Історія свята оповита таємничістю. Достовірної інформації про те, хто та коли заснував святкову дату, немає. За деякими даними, вперше Міжнародний день друзів відзначили американці у 1935 році. Офіційним свято Міжнародний день друзів так і не стало, однак, з кожним роком воно стає популярнішим.

Міжнародний день друзів: привітання

Хотів сьогодні «спасибі» сказати,

Що можу тебе своїм другом назвати,

Мені всіх грошей точно цінніше,

Вітати тебе з Днем друзів хутчіше!

Для чого потрібні друзі?

Істина ця дуже проста –

Без друзів й життя не життя,

«Нудьга», зовсім«нудьга».

З друзями кожному з нас веселіше,

Виїжджаєш на пікнік,

Допомагаєш, виручаєш,

Цінуєш з ними кожну мить.

З Днем друзів!

Благ вам потрібних – цілий набір!

Щастя у танці нехай вас закружить,

І буде хай тільки найщиріша дружба.

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З Днем друзів тебе я вітаю,

Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.

Миру, теплоти та бадьорості бажаю

І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.

Життя веселощами нехай кожен день наповнить,

«Дах» точно від любові знесе,

Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!

Дуже важливо у житті,

Нам мати близьких товаришів.

В цей дружби день прекрасний,

Нехай у нас все буде класно!

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