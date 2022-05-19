Гороскоп на 20 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 20 травня від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 20 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.
Овен
Овну пора зайнятися чимось новим. Відмінним рішенням буде затіяти ремонт в будинку або хоча б просто зайнятися перестановкою. Рекомендується також зайнятися новим хобі.
Телець
Сьогодні організаторські здібності Тельця досягнуть величезних висот. Можливо, власні завдання будуть не дуже легко вам даватися, а ось координувати людей у вас буде виходити.
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Близнюки
У першій половині дня дріб’язкові обов’язки загальмують ваші успіхи. Однак з другої половини дня сміливо приступайте до найвідповідальніших справ, роботи з документами. Вечір проведіть в спокійній обстановці в колі сім’ї.
Рак
Рак сьогодні буде здатний крок за кроком переконати кого завгодно в чому завгодно. Скористайтеся цим у своїх інтересах.
Лев
Не можна метушитися і проявляти дріб’язковість. Сьогодні постарайтеся позбутися від упереджених поглядів і суб’єктивних оцінок.
Діва
Сьогодні Діва повинна бути готова до того, що будь-які свої рішення, ідеї або проєкти їй доведеться як слід обгрунтувати! Оточуючі не будуть схильні вірити на слово.
Терези
Сьогодні спостережливість і проникливість Терезів можуть досягти висот, про які вони не підозрювали. Їх інтуїція і логіка будуть працювати однаково чітко, дозволяючи Терезам проникати в суть речей і робити правильні висновки.
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Скорпіон
Скорпіону сьогодні варто прислухатися до своєї інтуїції і голосу серця. Вони підкажуть вам, Хто є вашим другом, а хто лише прикидається їм.
Стрілець
Цей день обіцяє бути для вас вдалим. Єдиною неприємністю цього зовсім непоганого дня може стати легке нездужання або сварка з близькими.
Козеріг
Сьогодні Козеріг має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні будуть приходити до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Козеріг здатний надати їм реальну допомогу своєю участю або підтримкою.
Водолій
Водолію ні за що не варто вплутуватися в конфлікт. Ви ризикуєте програти, тому уникайте його всіма силами.
Риби
День несприятливий для ризикованих підприємств. Уникайте авантюр і будь-яких витівок, в яких не впевнені.
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