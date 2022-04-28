Скумбрія солона: рецепт

Скумбрія солена: рецепт у домашніх умовах
28.04.2022
Засолена в домашніх умовах скумбрія ― проста і смачна закуска. До того ж потрібно зовсім небагато часу і простий набір продуктів, щоб отримати смачну солону скумбрію. Читайте рецепт солоної скумбрії в домашніх умовах просто зараз!
Фото – smak.ua
Інгредієнти:
- скумбрія ― 2 шт.
- вода ― 500 мл
- сіль ― 2,25 ст. л.
- цукор ― 1 ч. л.
- перець чорний горошком ― 10 шт.
- лист лавровий ― 3 шт.
Спосіб приготування:
- Насамперед треба розморозити рибу. Відрізати голову і хвіст, гарненько промити, прибравши чорні плівочки. Нарізати скумбрію порційними шматочками.
- Також треба заздалегідь подбати про розсіл. Для цього потрібно закип’ятити воду, всипати сіль, цукор, додати перець і лаврове листя. Охолодити.
- Викласти рибку в банку або контейнер. Залити все розсолом.
- Уже через 6―8 годин скумбрію можна подавати до столу.
Смачного!
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