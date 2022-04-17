17 квітня 2022 року всі православні святкують Вербну неділю перед Великоднем 2022. Цього дня прийнято святити гілочки верби. Що можна і не можна робити у Вербну неділю, розповіла учасниця «Битви екстрасенсів» в Україні, експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Лариса Гуцану.

Вербу для освячення прийнято готувати заздалегідь, радить ясновидиця. Якщо весна видалася холодною або Пасха рання, коли верба не встигає розпуститися, слід зрізати гілки за кілька днів і поставити їх у воду в приміщенні.

«Парафіяни вранці Вербної неділі відвідують церкву, відстоюють службу, ставлять свічку, яка символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби освячують вербу. Освячені гілочки несуть додому», – каже Лариса Гуцану.

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Як застосовувати освячену вербу

«Вдома освяченою вербою поплескують домашніх, особливо дітей. При цьому повторюють: «Верба-хлест, бий до сліз. Не я б’ю, верба б’є! Будь здоровий, як вода, сильний, як верба, багатий, як земля, – розповіла ясновидиця. – Якщо хочете захистити свій будинок від нещасть, посадіть принесену вербу біля входу. Пучок освяченої верби зберігають за іконами».

З давніх часів брунькам і гілочкам святої верби люди приписували магічні та цілющі властивості. Гілочки верби кидали у воду для купання маленьких або хворих на туберкульоз дітей. Гілочки також прикладали до хворих місць. Перед початком важливої ​​справи вважалося корисним з’їсти одну бруньку й запити свяченою водою. Під час грози, повені, сильного урагану гілочку верби, освяченої у Вербну неділю, викидали на вулицю, щоб будинок залишився неушкодженим.

«Якщо з минулого року залишилися гілочки верби, їх спалюють або кидають у проточну воду. Але моя бабуся вчила збирати такі гілки багато років і, коли помирає хтось із близьких, їх подрібнюють і шиють подушку в труну померлого», – розповіла Гуцану.

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Що можна і не можна робити у Вербну неділю

Якщо у Вербну неділю зайнятися пересадкою кімнатних рослин, вони будуть відмінно рости й залучати у будинок багатство.

Якщо вранці у неділю вбити у стіну кілочок з верби, це позбавить людину від страхів, подарує рішучість.

Вважається, що якщо у Вербну неділю згадати про кохану людину, то вона цього дня з’явиться.

Вербна неділя припадає на Великий піст, тому гучних гулянь влаштовувати не варто. Але цей день, провісник Великодня, має бути світлим та радісним. Його потрібно провести у колі сім’ї для того, щоб весь рік був спокійним та плідним.

Бережіть себе!

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