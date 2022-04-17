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Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать

17.04.2022

17 апреля 2022 года все православные празднуют Вербное воскресенье перед Пасхой 2022. В этот день принято святить веточки вербы. Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Лариса Гуцану.

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Вербу для освящения принято готовить заранее, советует ясновидящая. Если весна выдалась холодная или Пасха ранняя, когда верба не успевает распуститься, следует срезать ветки за несколько дней и поставить их в воду в помещении.

«Прихожане утром Вербного воскресенья посещают церковь, присутствуют на службе, ставят свечу, которая символизирует смерть и воскресенье Христа. После службы освящают вербу. Освященные веточки несут домой», – говорит Лариса Гуцану.

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Как применять освященную вербу

«Дома освященной вербой похлопывают домашних, особенно детей. При этом повторяют: «Верба-хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет! Будь здоров, как вода, сильный, как ива, богатый, как земля, – рассказала ясновидящая. – Если хотите защитить свой дом от несчастий, посадите принесенную вербу возле входа. Пучок освященной вербы хранят за иконами».

С давних времен почкам и веточкам святой ивы люди приписывали магические и целебные свойства. Веточки вербы бросали в воду для купания маленьких или болеющих туберкулезом детей. Веточки также прикладывали к больным местам. Перед началом важного дела считалось полезным съесть одну почку и запить святой водой. Во время грозы, наводнения, сильного урагана веточку вербы, освященную в Вербное воскресенье, выбрасывали на улицу, чтобы дом остался нетронутым.

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«Если с прошлого года остались веточки вербы, их сжигают или бросают в текущую воду. Но моя бабушка учила собирать такие ветки много лет и, когда умирает кто-то из близких, их измельчают и шьют подушку в гроб умершему», – рассказала Лариса Гуцану.

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Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Если в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений, они будут отлично расти и привлекать в дом богатство.

Если утром в воскресенье вбить в стену колышек из ивы, это избавит человека от страхов, подарит ему решительность.

Считается, что если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день появится.

Вербное воскресенье приходится на Великий Пост, поэтому шумных гуляний устраивать не стоит. Но этот день, предвестник Пасхи, должен быть светлым и радостным. Этот день нужно провести в кругу семьи для того, чтобы весь год был спокойным и плодотворным.

Берегите себя и близких! 

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