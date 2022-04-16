Незабаром до християн прийде одне з головних свят року — Великдень. Цей день завжди приносить із собою божу благодать і єднання, а тому він такий важливий зараз для всіх. Оскільки з початком військової агресії росії майже 2,5 мільйона українців вирушили до сусідньої Польщі, не зайвим буде дізнатися більше про святкування польського Великодня. Адже відомо, що католики та православні відзначають Воскресіння Христове в різний час. Тому якщо ви цікавитеся, коли буде польський Великдень у 2022 році і які є традиції його святкування, — читайте наш матеріал.

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Великдень — це одне з головних християнських свят. Але у звичаях святкування православних і католиків є деякі відмінності. Наприклад, дата самого Великодня.

За православним календарем у 2022 році Воскресіння Христове відзначатиметься 24 квітня. А католицький Великдень у 2022 році настане тижнем раніше. Тобто свято Великодня («Вєльканоц») у Польщі відбудеться 17 квітня.

Як готуються до свята Великодня у Польщі?

Напередодні Великодня поляки фарбують яйця, а жінки випікають польський аналог паски — бабку. Увечері Великої Суботи всі вирушають із пасхальними кошиками до костелу, щоб освятити їжу, яка займатиме почесне місце на святковому столі. Ідуть усією сім’єю. Після освячення їжі святою водою вона залишається недоторканою до ранку неділі.

У великодній кошик поляки кладуть домашню ковбасу, сир, сіль, хрін, яйця, хліб. Особливе місце в ній займає домашня випічка: мазурики, сінкач, великодні бабки, кекси та печиво у вигляді ягняти.

Які традиції святкування Великодня у поляків?

Великодня неділя починається зі святкової служби в костелі, яку поляки відвідують усією родиною. І лише після неї вони сідають снідати за святковий стіл. Як і в православних традиціях святкування, католики б’ються крашанками, щоб визначити «переможця». У багатьох містах також існує світська традиція, згідно з якою в неділю вранці приходить пасхальний заєць та обдаровує всіх подарунками.

Після завершення великоднього сніданку в деяких регіонах Польщі люди вирушають на цвинтар, щоби пом’янути своїх померлих родичів і принести їм святкову їжу. Також існує традиція підніматися на дзвіницю та бити в дзвін, адже на Великдень це дозволено всім охочим.

Після поминання покійних поляки повертаються додому, де сідають до великоднього обіду, а потім і вечері, яка складається з численних страв.

Для поляків, як і для українців, Великдень є світлим святом перемоги життя над смертю і добра над злом. Віримо, що це свято стане для всіх нас саме таким!

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