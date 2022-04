Паша Серветник у Херсоні безкоштовно роздає людям хліб

Павло Серветник, шеф-кухар, переможець шоу «МастерШеф. Професіонали», учасник «МастерШеф. Битва сезонів», зараз активно займається волонтерством. Шеф розповів, як у Херсоні роздає безкоштовний хліб власного виробництва. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Я почав займатися благодійною випічкою ще на початку війни. О 5 ранку нам з дружиною зателефонували охоронці з цеху і сказали, що почалася війна. Я хотів їхати з міста, але батьки змінили мою думку, сказавши, що все буде добре і аби я себе тримав в руках. Потім я поїхав на цех і побачив, що з ночі у нас залишилося дуже багато хліба, круасанів. Я не міг це викинути, тому разом з водієм розвезли цей хліб. Тоді я помітив, що великі супермаркети не працюють, а в маленьких магазинах було мало їжі. Тому вже в перший день ми з дружиною зрозуміли, що повинні цим займатися. Зараз ми живемо на цеху».

