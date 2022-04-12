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Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник в Херсоне бесплатно раздает людям хлеб

12.04.2022

Павел Серветник, шеф-повар, победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы», учасник  «МастерШеф. Битва сезонов», сейчас активно занимается волонтерством. Шеф рассказал, как в Херсоне раздает бесплатный хлеб собственного производства. Подробности ― далее в материале.

Паша Серветник в Херсоне бесплатно раздает людям хлеб

«Я начал заниматься благотворительной выпечкой еще в начале войны. В 5 утра нам с женой позвонили по телефону охранники из цеха и сказали, что началась война. Я хотел ехать из города, но родители изменили мое мнение, сказав, что все будет хорошо и чтобы я себя держал в руках. Потом я поехал на цех и увидел, что с ночи у нас осталось очень много хлеба, круассанов. Я не мог это выбросить, потому вместе с водителем развезли этот хлеб. Тогда я заметил, что большие супермаркеты не работают, а в маленьких магазинах было мало еды. Потому уже в первый день мы с женой поняли, что должны этим заниматься. Сейчас мы живем в цехе».

Смотрите интервью Паши Серветника полностью на ютуб-канале «Вікна. Новини»

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