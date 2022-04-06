Як зберегти лактацію в стресових ситуаціях?

З початком повномасштабної війни в Україні багато мам стикаються з постійними стресами, нервовою напругою і втомою. Все це впливає не тільки на жінку, а й на її дитину. Наприклад, через стрес у матерів немовлят може припинитися лактація. А це, в свою чергу, погано впливає на дитину. Міністерство охорони здоров’я України дає поради, що робити, щоб не втратити грудне молоко в умовах війни.

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Міністерство охорони здоров’я в умовах війни особливо наголошує на необхідності збереження лактації, оскільки грудне молоко ― це майже завжди доступне джерело харчування і заспокоєння малюка.

Що робити, щоб не втратити лактацію?

Зосереджуватися на собі та дитині. Головні завдання мами зараз ― безпека, спокій і харчування для дитини та неї самої. Якщо жінка не дбатиме про себе, то згодом у неї не буде достатньо сил піклуватися про дитину. Не соромитися попросити додаткову порцію їжі для себе, безпечніше місце для годування, тепліше і зручніше з можливих місце для відпочинку, допомогу з догляду за малюком, придбання продуктів, приготування їжі тощо. За першої сприятливої можливості виїхати з дитиною до більш безпечного місця. Усіма силами намагатися зберегти лактацію, частіше прикладаючи дитинку до грудей. Не починати підгодовувати немовля молочними сумішами, адже це прямий шлях до втрати лактації. Робити це допустимо лише тоді, коли маля справді потребує догодовування і молока матері недостатньо.

Зберегти і стимулювати лактацію допоможуть такі дії:

Годувати немовля на вимогу: йому зараз потрібне не лише харчування, а й заспокійливий ефект від смоктання грудей і контакту з мамою.

Годувати немовля часто: це може бути щогодини-півтори вдень і 3―4 рази протягом ночі. Якщо виникає тривала перерва між годуваннями, наприклад через довгий сон малюка, намагайтеся зціджувати молоко. Його можна заморозити або віддати іншій дитині.

Пийте достатньо рідини: питну воду, зелений або трав’яний чаї.

За можливості споживайте достатню кількість білка та овочів.

Якщо у вас немає дитини, проте поруч із вами є жінка з немовлям, ви можете запропонувати їй допомогу з доставлення продуктів, питної води, підгузків та інших необхідних речей. У бомбосховищах ви можете допомогти матері з дитиною облаштуватися у більш теплому і тихому місці, подбати про пиття, бажано тепле.

Якщо ж ви потребуєте консультації з грудного вигодовування, отримати її безоплатно можна тут:

Бережіть себе!

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