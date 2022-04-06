Євген Бєлов: юрист, який зайнявся волонтерством

Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України, показала всьому світові справжні обличчя кожного. Поки країна-агресорка знищує, вбиває та мучить мирних людей, українці продовжують робити добрі справи та рішуче протистояти злу. Сьогоднішня історія ― про Євгена Бєлова, юриста-міжнародника та підприємця, який до війни керував власним бізнесом. Зараз весь свій вільний час він присвячує допомозі рідному місту, яке потерпає від жорстоких дій окупанта, країні та безпосередньо нашим бійцям на передовій.

«Ось так і почалась побудова нашої великої організації “Вільний Харків” ― за 3 дні до 150 людей!

2 дні війни, напевне, як і всі, я намагався це усвідомити та зрозуміти, що робити далі та як діяти.

Відповідь на це запитання знайшла мене сама: 26 лютого я отримав повідомлення від мого університетського друга, з яким пов’язані дуже теплі студентські спогади, але з яким ми не спілкувалися вже багато років. Я знав, що він з 2014 року захищав нас на Донбасі та з перших днів був у перших рядах. Часто згадував його на свята та на його день народження (дата була в мене в телефоні).

І ось на третій день війни, після багатьох років відсутнього спілкування, мені приходить повідомлення: “Привіт, як ти?”. Це був той самий друг.

Ми почали спілкуватися, і я дізнався, що він у Харкові, на передовій. У діалозі він спитав, чи міг би я йому допомогти. Я згодився відразу, не розуміючи, як, що, куди, на чому і за які гроші йому допомагати. Був великий список, потрібні кошти і транспорт.

Я відразу набрав кількох друзів, залучив людей та звернувся по допомогу завдяки соцмережам, за 20 хвилин зібрали приблизно 30 тисяч гривень. В обхід черг та під обстрілами я зібрав усе необхідне. Залучивши близького друга та його авто, менш ніж за 1,5 години ми відвезли нашим хлопцям на передову все необхідне ― допомогли моєму університетському другові, герою, нашому захиснику та бійцям підрозділу. ⠀

Далі війна не залишила вибору.

Час діяти був саме зараз!

Я зрозумів, що єдиний шанс перемогти ― це праця, об’єднання, допомагаючи тим, хто потребує цього, тому що є велика кількість незахищеного населення, котрому потрібна допомога; залишатися в бойовому настрої і тримати шлях до перемоги!

Коли ми говоримо про ЗСУ і ТРО ― це хлопці та дівчата, які захищають кожне життя й землю нашої могутньої та сильної держави!

З кожним новим днем ми стаємо ще більшою організацією, виконуємо щодня все більше і більше замовлень від мирних жителів, від військових, лікарень та успішно з ними справляємося.

Я і сам не встиг помітити, як наша команда зросла більш ніж на 150 осіб. У нашу команду додаються щодня нові люди: водії, логісти, оператори, менеджери, піар-спеціалісти, маркетологи, профільні фахівці.

Кожною своєю дією ми допомагаємо не тільки гуманітарною допомогою, а й вірою, впевненістю в тому, що перемога за нами! У тому, що є сильні люди, українці, які готові брати на себе відповідальність і робити добрі справи. В тому, що український народ неможливо подолати, бо душу й тіло ми положим за нашу свободу, ми покажем, що ми, браття, козацького роду!

Я пишаюся своєю командою і хочу подякувати, що такі люди поряд зі мною!

Разом до перемоги!

Слава Україні

Перемога за нами!»

Допомогти Харкову можна за реквізитами або написавши в соціальних мережах чи самостійно придбавши те, чого потребують харків’яни, і передавши їм поштою.

Картки для збору фінансової допомоги:

Гривня Монобанк: 4441114423986296

Гривня Приватбанк: 5168745021631152

Картка в $: 5375418811147305

IBAN: UA753220010000026208326508317

BIELOV YEVHEN

Карта в €: 5375419907412181

IBAN: UA973220010000026204326504371

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Крипто-гаманець: 424739702

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