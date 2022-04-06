Евгений Белов: юрист, который занялся волонтерством

Полномасштабная война, начатая россией против Украины, показала всему миру настоящие лица каждого. Пока страна-агрессор уничтожает, убивает и мучает мирных людей, украинцы продолжают делать добрые дела и решительно противостоять злу. Сегодняшняя история ― о Евгении Белове, юристе-международнике и предпринимателе, который до войны руководил собственным бизнесом. Сейчас все свое свободное время он посвящает помощи родному городу, страдающему от жестоких действий оккупанта, стране и непосредственно нашим бойцам на передовой.

«Вот так и началось построение нашей крупной организации “Свободный Харьков” ― за 3 дня до 150 человек!

2 дня войны, наверное, как и все, я пытался это осознать и понять, что делать дальше и как поступать.

Ответ на этот вопрос нашел меня сам: 26 февраля я получил сообщение от моего университетского друга, с которым связаны очень теплые студенческие воспоминания, но с которым мы не общались уже много лет. Я знал, что он с 2014 года защищал нас на Донбассе и с первых дней был в первых рядах. Часто вспоминал его на праздники и его день рождения (дата была у меня в телефоне).

И вот на третий день войны, после многих лет отсутствия общения, мне приходит сообщение: «Привет, как ты?». Это был тот самый друг.

Мы начали общаться, и я узнал, что он в Харькове, на передовой. В диалоге он спросил, могу ли я помочь ему. Я согласился сразу, не понимая, как, что, куда, на чем и за какие деньги ему помогать. Был большой список, нужны средства и транспорт.

Я сразу набрал нескольких друзей, привлек людей и обратился за помощью благодаря соцсетям, за 20 минут собрали около 30 тысяч гривен. В обход очередей и под обстрелами я собрал все необходимое. Привлекая близкого друга и его авто, менее чем за 1,5 часа мы отвезли нашим ребятам на передовую все необходимое ― помогли моему университетскому другу, герою, нашему защитнику и бойцам подразделения. ⠀

Дальше война не оставила выбора.

Пора действовать!

Я понял, что единственный шанс победить ― это труд, объединение, помогая нуждающимся, потому что есть большое количество незащищенного населения, которому нужна помощь; оставаться в боевом настроении и держать путь к победе!

Когда мы говорим о ВСУ и ТРО ― это ребята, которые защищают каждую жизнь и землю нашего могучего и сильного государства!

С каждым новым днем ​​мы становимся еще более организованными, выполняем каждый день все больше и больше заказов от мирных жителей, от военных, больниц и успешно с ними справляемся.

Я и сам не успел заметить, как наша команда выросла более чем на 150 человек. В нашу команду добавляются каждый день новые люди: водители, логисты, операторы, менеджеры, пиар-специалисты, маркетологи, профильные специалисты.

Каждым своим действием мы помогаем не только гуманитарной помощью, но и верой, уверенностью в том, что победа за нами! В том, что есть сильные люди, украинцы, готовые брать на себя ответственность и делать добрые дела. В том, что украинский народ невозможно победить, потому что душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы, братья, казацкого рода!

Я горжусь своей командой и хочу поблагодарить, что такие люди рядом со мной!

Вместе к победе!

Слава Украине

Победа за нами!»

Помочь Харькову можно по реквизитам или же написав в социальных сетях и самостоятельно приобрев то, в чем нуждаются харьковчане, и передав им по почте.

Карточки для сбора финансовой помощи:

Гривна Монобанк: 4441114423986296

Гривна Приватбанк: 5168745021631152

Карта в $: 5375418811147305

IBAN: UA753220010000026208326508317

BIELOV YEVHEN

Карта в €: 5375419907412181

IBAN: UA973220010000026204326504371

BIELOV YEVHEN

PayPal: jbkhmgs@gmail.com

Крипто-кошелек: 424739702

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