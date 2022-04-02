Жаля Алекперова про війну в Україні

Сьогодні ― 38-й день повномасштабної війни, розв’язаної росією в Україні. Коли на нашій землі настане мирне життя? Про це ми вирішили поговорити зі спадковою ясновидицею, переможницею проєкту «Битва екстрасенсів» на телеканалі СТБ Жалею Алекперовою.

Жаля, півтора року тому у вашій країні розпочалася війна, а сьогодні ― 38-й день повномасштабної війни в Україні. Що ви відчуваєте зараз?

Ось уже місяць я прокидаюся і молюся за вашу прекрасну країну, за щедрий, гордий і сміливий український народ! Я добре знаю, що таке війна. Знаю, як завмирає серце при звуках вибухів та обстрілів. Знаю, що таке страх за своїх дітей, за своїх рідних та близьких людей! Знаю, як це – бачити зруйнованими колись гарні рідні місця. Я проживала цей біль, коли в моїй країні, в Азербайджані, у 2020 році нагірнокарабахський конфлікт став повномасштабною війною. І зараз я проживаю цей біль знову.

Чим усе закінчиться?

Вищі сили на вашому боці – на боці правди та добра, любові та свободи. І я говорю це не тільки тому, щоб підтримати чи заспокоїти людей, які мені дорогі. Мені зараз надходить багато листів із запитанням: чим же це закінчиться? І я багато працювала, щоб отримати відповідь на це запитання. Я не військовий експерт і не політик, тому про конкретні події говорити мені складно. Але що я можу з упевненістю сказати, так це те, що попереду в України та її прекрасного народу дуже світле і щасливе майбутнє. Це буде абсолютно новий виток розвитку як для кожного окремого українця, так і для всієї країни. На таке майбутнє ніхто не розраховував. Адже те, про що раніше люди навіть не мріяли, стане реальністю. Звичайно, ціна цих змін уже стала безмірно високою. Але сили, з якими я працюю, дали мені зрозуміти, що більшість найскладніших випробувань уже позаду. Залишилося ще кілька кроків! І я твердо переконана, що український народ зробить їх упевнено, з гордо піднесеною головою!

Нехай Бог завжди буде з вами та оберігає вас!

Слава Україні!

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