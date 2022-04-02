Жаля Алекперова о войне в Украине

Сегодня – 38-й день полномасштабной войны, развязанной россией в Украине. Когда на нашей земле наступит мирная жизнь? Об этом мы решили поговорить с потомственной ясновидящей, победительницей проекта «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ Жалей Алекперовой.

Жаля, полтора года назад в вашей стране началась война, а сегодня – 38-й день полномасштабной войны в Украине. Что вы чувствуете сейчас?

Вот уже месяц я держу пост и молюсь за вашу прекрасную страну, за щедрый, гордый и смелый украинский народ! Я знаю хорошо, что такое война. Знаю, как замирает сердце при звуках взрывов и обстрелов. Знаю, что такое страх за своих детей, за своих родных и близких людей! Знаю, каково это ― видеть разрушенными когда-то красивые родные места. Я проживала эту боль, когда в моей стране, в Азербайджане, в 2020 году нагорно-карабахский конфликт стал полномасштабной войной. И сейчас я проживаю эту боль снова.

Каким будет исход?

Высшие силы на вашей стороне ― на стороне правды и добра, любви и свободы. И я говорю это не только, чтобы поддержать или успокоить людей, которые мне дороги. Мне сейчас приходит много писем с вопросом: чем же это закончится? И я много работала, чтобы получить ответ на этот вопрос. Я не военный эксперт и не политик, потому о конкретных событиях говорить мне сложно. Но что я могу с уверенностью сказать, так это то, что впереди у Украины и у ее прекрасного народа очень светлое и счастливое будущее. Это будет совершенно новый виток развития, как для каждого отдельного украинца, так и для всей страны. На такое будущее никто не рассчитывал. Ведь то, о чем раньше люди даже не мечтали, станет реальностью. Конечно, цена этих перемен уже стала безмерно высокой. Но силы, с которыми я работаю, дали мне понять, что большая часть самых сложных испытаний уже позади. Осталось еще несколько шагов! И я твёрдо убеждена, что украинский народ сделает их уверенно, с гордо поднятой головой!

Пусть Бог всегда будет с вами и оберегает вас!

Слава Украине!

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