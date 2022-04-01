Як захистити себе та свою дитину за кордоном
01.04.2022
З початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців залишили свої домівки. Хто міг, поїхав до інших країн, які можуть приймати біженців з України. За законами України під час воєнного стану чоловіки віком 18―60 років не мають права залишати країну, тому рятуються жінки й діти. Проте як залишатися в безпеці у незнайомій країні без дому, грошей і колишнього життя?
UNICEF Ukraine та МВС України склали актуальний список правил, яких треба дотримуватися, щоб жінкам бути в безпеці й захистити своїх дітей за кордоном.
10 правил безпеки за кордоном
- Завчасно зробіть фото всіх документів, які посвідчують особу. Це стосується і дорослих, і дітей. Зберігайте копії документів в електронній скриньці, на телефоні, у хмарному сховищі. Якщо телефон буде втрачено, у вас буде ще один варіант документів.
- Нікому не віддавайте свій паспорт і документи дитини. «Під заставу», «для оформлення документів», для будь-яких інших цілей.
- Зустрічайтеся з незнайомцями, якщо це потрібно, тільки в людних, публічних місцях. Попередьте знайомих, куди пішли і з ким маєте зустрітися.
- Намагайтеся постійно бути в контакті з дитиною. Тримайтеся за руку, не відходьте від візка, перебуваючи в натовпі або у приміщенні з великою кількістю дітей.
- Не залишайте дітей із незнайомими людьми, якщо вони не є представниками приймаючої країни або волонтерами. Залишати дитину можна тільки в офіційних, спеціально призначених для цього центрах, які надають дозвіллєві, освітні або інші послуги для дітей та їхніх батьків.
- Поговоріть із дитиною, як діяти, якщо вона загубилася. Їй треба залишатися на місці, де це сталося, звертатися по допомогу лише до людей у формі, не панікувати, нікуди не йти з іншими дорослими (якщо вони не є представниками поліції або іншими людьми у формі ― соцпрацівниками, лікарями тощо).
- Довіряйте лише офіційним представникам влади, неурядових та міжнародних організацій або волонтерам приймаючої країни. Зазвичай вони мають форму, бейдж або перебувають в офіційних установах. Не соромтеся просити пред’явити документ, що посвідчує належність до організації.
- Подбайте про те, щоб у кишені дитини була записка з інформацією про неї. Там має бути ім’я, прізвище, ваші контакти, контакти інших близьких людей, медичні потреби (якщо вони є). Якщо дитина досить доросла, попросіть її запам’ятати цю інформацію.
- Користуйтеся лише офіційними джерелами інформації для отримання допомоги в країні призначення.
Офіційні джерела:
- офіційні сайти посольств і консульств України в країні вашого перебування, їхні представництва в соціальних мережах, які є верифіковані (синьою галочкою), міграційні служби та Міжнародна організація з міграції;
- міністерства закордонних та внутрішніх справ;
- управління соціального забезпечення і страхування в країнах перебування.
- Якщо ви або ваша дитина в небезпеці ― телефонуйте місцевим екстреним службам і звертайтеся до посольства України в країні призначення.
Лінія екстреної допомоги в ЄС ― 112.
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