З початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців залишили свої домівки. Хто міг, поїхав до інших країн, які можуть приймати біженців з України. За законами України під час воєнного стану чоловіки віком 18―60 років не мають права залишати країну, тому рятуються жінки й діти. Проте як залишатися в безпеці у незнайомій країні без дому, грошей і колишнього життя?

UNICEF Ukraine та МВС України склали актуальний список правил, яких треба дотримуватися, щоб жінкам бути в безпеці й захистити своїх дітей за кордоном.

10 правил безпеки за кордоном

Завчасно зробіть фото всіх документів, які посвідчують особу . Це стосується і дорослих, і дітей. Зберігайте копії документів в електронній скриньці, на телефоні, у хмарному сховищі. Якщо телефон буде втрачено, у вас буде ще один варіант документів. Нікому не віддавайте свій паспорт і документи дитини . «Під заставу», «для оформлення документів», для будь-яких інших цілей.

Зустрічайтеся з незнайомцями, якщо це потрібно, тільки в людних, публічних місцях . Попередьте знайомих, куди пішли і з ким маєте зустрітися. Намагайтеся постійно бути в контакті з дитиною . Тримайтеся за руку, не відходьте від візка, перебуваючи в натовпі або у приміщенні з великою кількістю дітей.

Не залишайте дітей із незнайомими людьми , якщо вони не є представниками приймаючої країни або волонтерами. Залишати дитину можна тільки в офіційних, спеціально призначених для цього центрах, які надають дозвіллєві, освітні або інші послуги для дітей та їхніх батьків. Поговоріть із дитиною, як діяти, якщо вона загубилася. Їй треба залишатися на місці, де це сталося, звертатися по допомогу лише до людей у формі, не панікувати, нікуди не йти з іншими дорослими (якщо вони не є представниками поліції або іншими людьми у формі ― соцпрацівниками, лікарями тощо).

Довіряйте лише офіційним представникам влади , неурядових та міжнародних організацій або волонтерам приймаючої країни. Зазвичай вони мають форму, бейдж або перебувають в офіційних установах. Не соромтеся просити пред’явити документ, що посвідчує належність до організації. Подбайте про те, щоб у кишені дитини була записка з інформацією про неї. Там має бути ім’я, прізвище, ваші контакти, контакти інших близьких людей, медичні потреби (якщо вони є). Якщо дитина досить доросла, попросіть її запам’ятати цю інформацію.

Користуйтеся лише офіційними джерелами інформації для отримання допомоги в країні призначення.

Офіційні джерела:

офіційні сайти посольств і консульств України в країні вашого перебування, їхні представництва в соціальних мережах, які є верифіковані (синьою галочкою), міграційні служби та Міжнародна організація з міграції;

міністерства закордонних та внутрішніх справ;

управління соціального забезпечення і страхування в країнах перебування.

Якщо ви або ваша дитина в небезпеці ― телефонуйте місцевим екстреним службам і звертайтеся до посольства України в країні призначення.

Лінія екстреної допомоги в ЄС ― 112.

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