Російські окупанти окопалися в Рудому лісі в зоні ЧАЕС, який прийняв на себе найбільшу дозу радіації після трагічної аварії в 1986 році. Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

Фото – volynnews.com

Олександр Сирота зазначив, що Рудий ліс, де й накопали окопи рашисти, ― це найстратегічніший об’єкт Чорнобильської зони.

Зазначимо, після аварії на ЧАЕС у 1986 році ліс на площі 202 квадратні кілометри знесли бульдозерами та поховали. Сьогодні ця територія, як і раніше, небезпечна, тому в російських окупантів тепер ще більше шансів отримати опромінення.

«Як почнеться дощ, нехай під саркофаг тікають», «Багато нового дізнаємося про ефект гормезису», «Тепер вони вдома випромінюватимуть любов до України, якщо доїдуть туди, звісно», ― коментують повідомлення українці.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні окупанти знищили найновішу лабораторію для дослідження радіоактивних речовин вартістю в мільйони євро, аналогів якій немає у всій Європі.

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