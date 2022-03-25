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Рыжий лес в зоне ЧАЭС станет смертельной ловушкой для оккупантов

25.03.2022

Российские оккупанты окопались в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС, принявшем на себя наибольшую дозу радиации после трагической аварии в 1986 году. Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

Фото — volynnews.com

 Александр Сирота отметил, что Рыжий лес, где и окопались рашисты, ― это самый стратегический объект Чернобыльской зоны.

Отметим, что после аварии на ЧАЭС в 1986 году лес на площади 202 квадратных километра снесли бульдозерами и похоронили. Сегодня эта территория по-прежнему опасна, поэтому у российских оккупантов теперь еще больше шансов получить облучение.

«Как начнется дождь, пускай под саркофаг бегут», «Много нового узнаем об эффекте гормезиса», «Теперь они будут дома излучать любовь к Украине, если доедут туда, конечно», ― комментируют сообщение украинцы.

Напомним, в Чернобыльской зоне оккупанты уничтожили новейшую лабораторию по исследованию радиоактивных веществ стоимостью в миллионы евро, аналогов которой нет во всей Европе.

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