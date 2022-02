Усі, у кого в серці живе любов, з особливим почуттям чекають 14 лютого. Та часом, коли хочеш привітати з Днем святого Валентина і відкрити свої почуття або якось незвичайно їх висловити, слова плутаються і все може піти не за планом. На цей екстрений випадок редакція STB.UA приготували кілька варіантів привітань з Днем святого Валентина. Вони гарантовано потраплять прямо в серце коханій людині, і зовсім не важливо, будуть ці рядки озвучені чи відправлені в смс. Читайте їх у нашому матеріалі.

Я сп’яніла від любові і ніжності до тебе. Хіба я коли-небудь мріяла, що зустріну справжнього принца і стану принцесою, як у моїй улюбленій казці. Ти подарував мені таке відчуття, і мені бракує слів, щоб висловити своє кохання. З Днем святого Валентина!

«Я кохаю, кохаю, незважаючи ні на що і завдяки всьому, кохав, кохаю і буду кохати, будеш ти грубою зі мною чи ласкавою, моєю чи чужою. Все одно, кохаю» (Володимир Маяковський)

«Я два дні прожив, не бачачи Вас, і тим довів, що здатен пережити все» (Бернард Шоу)

«Дуже небезпечно зустріти жінку, яка повністю тебе розуміє. Це зазвичай закінчується одруженням» (Оскар Вайльд)

«Жінка священна; жінка, яку ти кохаєш, — священіша вдвічі» (Олександр Дюма)

«Жінку потрібно любити! І любити так, щоб іншим чоловікам було нестерпно боляче, що вони так не вміють» (Ринат Валіуллін)

Коханий, ти потрібен мені, як повітря! Стріли Амура вразили моє серце, я без пам’яті закохана в тебе. Нехай вогонь нашого кохання горить яскравим невгасимим полум’ям. Без тебе я не уявляю свого життя, воно втратить усякий сенс, якщо в ньому не буде тебе! Ти — моя любов і моє щастя!

Життя — це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження — маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод, життя… Любити і бути коханим — найбільше щастя, й іншого не треба! Нехай у житті буде любов, пристрасна, ніжна, ласкава, чуттєва, п’янка. Хай живе любов! З Днем святого Валентина!

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся,

Притиснуся я до тебе

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем святого Валентина!

З днем кохання, любове моя,

Сонце ти моє неземне!

Бо для мене любов твоя —

Невимовне щось і дороге.

Ти даруєш мені лише радість,

Щастя я дарую тобі.

Подаруй мені, милая, ласку.

Як же я кохаю тебе!

Сьогодні свято, дорогенька,

Зізнаюсь в почуттях тобі:

Я так люблю тебе, рідненька!

Я можу в жертву принести

Себе, улюблені всі речі,

Свій побут й все, що навкруги!

Мені не жаль, бо знаю я напевно,

Що головне в моїм житті — це ти.

Я сховаю далеко пиху свою,

Стану в світі я найгарнішою.

За тобою піду хоч у прірву,



Милий мій, хочу бути з тобою!

Буду я за тебе молитися,

Берегтиму тебе вдень і вночі.

Мрію, любий, тобі приснитися,

Щоб пізнав почуття ти мої.

З Днем святого Валентина!

З Днем закоханих, милий мій,

Мій єдиний, коханий мужчина,

Ти найближчий та рідний мені.

Бути з тобою хочу я поряд,

Кожну мить і кожну годину,

Вранці ловити твій сонний погляд,

Жити для нас у цю любу днину.

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів.

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

Хочу я, щоби ми були разом,

Бо без тебе я просто згорю.

А з тобою розквітну одразу

І щасливо життя проживу.

Ти моя шаленість, ти диво моє,

Яким я милуюся ночами і днями.

Ти радість, ти сонце, ти щастя моє,

Ти той, що лікує усі мої рани.

Скільки зірочок на небі,

Скільки камінчиків у воді —

Стільки солодких поцілунків

У День Валентина надсилаю тобі!

Повторю мільйон разів, як тебе я кохаю,

Та з Днем cвятого Валентина привітаю!

Ти — моє серденько, ти — моє життя,

Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!

Закоханий. І мрію про майбутнє.

Чекати буду стільки, скільки треба.

І дочекаюсь мрію незабутню.

Ти моя доля, є в тобі потреба.

Редакція STB.UA щиро вітає всіх з Днем святого Валентина і бажає головного — взаємного кохання.

