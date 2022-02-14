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Поздравления с Днем святого Валентина в смс, стихах и прозе

14.02.2022

Все, у кого в сердце живет любовь, с особым трепетом ждут 14 февраля. Но порой, когда хочешь поздравить с Днем святого Валентина и открыть свои чувства или как-то необычно их выразить, слова путаются и все может пойти не по плану. На этот экстренный случай редакция STB.UA приготовила несколько вариантов поздравлений с Днем святого Валентина. Они гарантировано попадут прямо в сердечко любимому человеку, и совершенно не важно, будут ли эти строки озвучены или отправлены в смс. Читайте их в нашем материале.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

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Праздник всех влюбленных — отличный повод пожелать удачи в амурных делах. Но не стоит забывать про счастье, радость и здоровье, которого я желаю в этот прекрасный день. Пусть любовь приумножит все яркие моменты в жизни!

***

С праздником любви, тепла и ласки! Пусть днем — искренний смех, уют и счастье, а вечером — забота и удача, без лишних слов и пафоса. Мечтай о возвышенном, получай истинное удовольствие от жизни, будь ответственной и креативной личностью, добивайся весомых результатов во всех начинаниях. Пусть радуют друзья и не огорчают знакомые.
***

«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю» (Владимир Маяковский)

***

«Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести всё» (Бернард Шоу)

***

«Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой» (Оскар Уайльд)

***

«Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне» (Александр Дюма)

***

«Женщину надо любить! И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют» (Ринат Валиуллин)

***

В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и общими мечтами.

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! С днем всех влюбленных! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник ощущается не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюблённости живёт в сердцах каждого на протяжении долгих лет. Желаю всем влюбленным в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем кто еще не встретил свою любовь, обязательно найти ее, а тем, кто потерял веру в любовь, обрести ее вновь. Любите и будьте любимы!

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Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

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Раз сердечко, два сердечко,
Их Амур стрелой снесет,
Вот и нету человечка,
Есть влюбленный идиот.

Я желаю, чтобы разум
Все же вас не оставлял
И в амурах разобраться
Непременно помогал!

***

С днем любви, любовь моя,

Солнце неземное!

Для меня любовь твоя

Что-то дорогое.

Даришь ты мне радость,

Счастье я дарю.

Подари мне ласку.

Я тебя люблю!

***

Сегодня праздник, дорогая,

хочу признаться я в любви:

Я так люблю тебя, родная!

Могу я в жертву принести

себя, любимые мне вещи,

свой быт, все то, что есть вокруг меня.

И мне не жалко, ведь я знаю,

что главное — не потерять тебя.

***

Я забуду, что значит гордость,

Стану в мире я самой красивой.

За тобою шагну я в пропасть.

Я хочу быть с тобой, любимый!

Буду я за тебя молиться,

Охранять твой покой днем и ночью.

Я мечтаю тебе присниться,

Чтоб ты знал, я люблю тебя, очень!

***

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

***

От тебя я чувств не скрою,

С каждым днем они сильней.

Душу я тебе открою,

О любви скажу своей.

Быть хочу всегда я рядом,

Откровенно говорю.

Мне другой судьбы не надо,

Очень я тебя люблю!

***

С Днем святого Валентина!
Пусть твоя любовь живет
И от быта и рутины
Никогда не устает.

Раскидал носки любимый
И посуду не убрал,
После ужина улегся
С телефоном на диван.

Ты не злись и не ругайся,
Не «накручивай» себя,
Обними его нежнее,
Словно в юности, любя.

И представь, что в каждом доме
Есть посуда и носки.
Это мелочи, поверь мне,
И не повод для тоски.

Главное, чтоб сердце билось
От эмоций и страстей.
Главное, чтоб вам любилось
С каждым годом все сильней.

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Поздравления с Днем святого Валентина в смс

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На дворе февральские морозы,

А в душе тепло – весна цветет,

Не страшны нам ни дожди, ни грозы,

Нас любовь согреет и спасет.

***

Пускай растает в сердце льдина,

Уйдут печали и усталость.

Пусть День святого Валентина

Подарит счастье, смех и радость!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет.

Пусть же этот праздник нам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

***

Прекрасно, что ты есть на свете,

Что нас с тобой свела судьба,

С тобой гораздо я счастливей,

Хочу сказать: люблю тебя!

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Редакция STB.UA искренне поздравляет всех с Днем святого Валентина и желает главного — взаимной любви.

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