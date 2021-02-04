Зовсім скоро — День святого Валентина. А це означає, що ваша друга половинка неодмінно замислюється над тим, як провести це чудове свято. Куди піти на День святого Валентина в Києві? Як провести цей вечір так, щоб потім ще довго про нього згадувати? Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник поділився найактуальнішою і найсвіжішою інформацією. Подробиці — в матеріалі.

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Романтична вечеря в ресторані «Прага»

Де: пр. Академіка Глушкова, 1

Ціна: середній чек — 500 грн

Ресторан «Прага» — одне з найромантичніших місць столиці. Тут зможуть повечеряти в затишній атмосфері не тільки молоді парочки, а й сім’ї з дітьми, адже поки закохані будуть насолоджуватися одне одним, про малюків подбають досвідчені бебі-сітери, які доглянуть за маленькими відвідувачами ресторану в дитячій кімнаті. Крім чудового меню (дитячий стіл також досить різноманітний), спеціально до Дня святого Валентина кондитери запропонують чудові десерти.

Вечеря в темряві

Де: музей «Третя після опівночі», вул. Гончара, 45-В

Ціна: 1200 грн за двох

Якщо ви вже давно втомилися від звичайних романтичних вечерь, то ми рекомендуємо спробувати щось новеньке. Наприклад, вечеря в цілковитій темряві. Незвичайний київський музей «Третя після опівночі» запускає новий формат прогулянок. У спеціально організованому просторі можна буде прожити навпомацки 90 хвилин. На вас чекає незвичайна романтична вечеря, «перегляд» картин, а також унікальна можливість написати листа своїй другій половинці в абсолютній темряві. Віддайтеся новим відчуттям і подаруйте одне одному свято.

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Романтичний вечір у французькому ресторані «Tres FRANCAIS»

Де: вул. Костьольна, 3

Коли: 14 лютого

Ціна: середній чек — 300 грн

Яке місто у кожного асоціюється з романтикою? Ну, звичайно ж, це Париж. І нехай у складний час пандемії кордони закриті і зануритися в романтику з головою ми поки не можемо, зате затишний ресторанчик «Tres FRANCAIS» на кілька годин перенесе вас у казкову Францію. Величезна сирна і винна карта, страви французької кухні, романтична музика створять настрій для закоханих пар.

Пікантна екскурсія

Де: Національний художній музей, вул. Грушевського, 6

Коли: екскурсії проводяться як групові, так й індивідуальні; час потрібно уточнювати

Ціна: 200 грн

Якщо вам набридли банальні вечері, то День закоханих можна провести інакше. Наприклад, відвідати… екскурсію. «Пікантні історії» — це захоплива розповідь, з якої можна дізнатися багато цікавих подробиць із життя київських заміжніх дам, порядних дівчат і куртизанок. Тільки тут можна почути, як жилося альфонсам, шулерам, купцям і поліцейським. І хоча деякі з історій — усього лишень чутки, вони неодмінно налаштують закоханих на романтичний лад.

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Перше побачення

Ну, а якщо ви вже геть збилися з ніг і не знаєте, як іще здивувати свою половинку, пропонуємо не ламати голову, а просто відтворити перше побачення! Почніть вечір із місця, де ви познайомилися або повечеряли разом уперше, а завершіть його там, де вперше поцілувалися чи освідчились. Повторення першого побачення — шанс знову здивувати одне одного й закохатися наново. Це прекрасний спосіб поностальгувати, пригадати, як усе починалося, та освіжити почуття. А якщо ви ще й одяг відповідний доберете, то й зовсім опинитеся в романтичному минулому.

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