Совсем скоро — День святого Валентина. А это значит, что ваша вторая половинка непременно задумывается над тем, как провести этот замечательный праздник. Куда пойти на День святого Валентина в Киеве? Как провести этот вечер так, чтобы потом еще долго о нем вспоминать? Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник поделился самой актуальной и свежей информацией. Подробности — в материале.

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Романтический ужин в ресторане «Прага»

Где: пр. Академика Глушкова, 1

Цена: средний чек ― 500 грн

Ресторан «Прага» — одно из самых романтических мест столицы. Здесь смогут поужинать в приятной атмосфере не только молодые парочки, но и семьи с детьми, ведь пока влюбленные будут наслаждаться друг другом, о малышах позаботятся опытные беби-ситтеры, которые присмотрят за маленькими посетителями ресторана в детской комнате. Кроме восхитительного меню (детский стол также достаточно разнообразен), специально ко Дню святого Валентина кондитеры предложат великолепные десерты.

Ужин в темноте

Где: музей «Третя після опівночі», ул. Гончара, 45-В

Цена: 1200 грн за двоих

Если вы уже давно устали от обыденных романтических ужинов, то мы рекомендуем попробовать что-то новенькое. Например, ужин в абсолютной темноте. Необычный киевский музей «Третя після опівночі» запускает новый формат прогулок. В специально организованном пространстве можно будет прожить на ощупь 90 минут. Вас ждет необычный романтический ужин, «просмотр» картин, а также уникальная возможность написать письмо своей второй половинке в абсолютной темноте. Отдайтесь новым ощущениям и подарите друг другу праздник.

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Романтический вечер в французском ресторане «Tres FRANCAIS»

Где: ул. Костельная, 3

Когда: 14 февраля

Цена: средний чек — 300 грн

Какой город у каждого ассоциируется с романтикой? Ну, конечно же, — это Париж. И пускай в сложное время пандемии границы закрыты и окунуться в романтику с головой мы пока не может, зато уютный ресторанчик «Tres FRANCAIS» на несколько часов перенесет вас в сказочную Францию. Огромная сырная и винная карта, блюда французской кухни, романтическая музыка создадут настроение для влюбленных пар.

Пикантная экскурсия

Где: Национальный художественный музей, ул. Грушевского, 6

Когда: экскурсии проводятся как групповые, так и индивидуальные; время нужно уточнять.

Цена: 200 грн

Если вам надоели банальные ужины, то День влюбленных можно провести иначе. Например, посетить… экскурсию. «Пикантные истории» — это увлекательный рассказ, из которого можно узнать много интересных подробностей из жизни киевских замужних дам, приличных девушек и куртизанок. Только здесь можно услышать, как жилось альфонсам, шулерам, купцам и полицейским. И хотя некоторые из историй — всего лишь слухи, они непременно настроят влюбленных на романтический лад.

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Первое свидание

Ну, а если вы уж совсем сбились с ног и не знаете, как еще удивить свою половинку, предлагаем не ломать голову, а просто воссоздать первое свидание! Начните вечер с места, где вы познакомились или поужинали вместе в первый раз, а завершите его там, где впервые поцеловались или признались в своих чувствах. Повторение первого свидания — шанс снова удивить друг друга и влюбиться заново. Это прекрасный способ поностальгировать, вспомнить, как все начиналось, и освежить чувства. А вот если вы еще и одежду соответствующую подберете, то и вовсе окажетесь в романтическом прошлом.

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