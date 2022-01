Щороку 19 січня православні віряни відзначають найстаріше церковне свято – Хрещення Господнє або, як ще його називають у народі, Водохреща, Богоявлення. Дізнайтеся в матеріалі, яких традицій та звичаїв здавна дотримувалися цього дня.

19 січня православні віряни вшановують той день, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. Для православних Водохреща – одне з найважливіших свят у році.

Водохресний Святвечір

Водохресний Святвечір – це вечір 18 січня. У народі його також називають Водохресний вечір, Голодна кутя, Свічки. Весь день перед ним дотримуються строгого посту. Господині готують на вечерю кутю із зерен пшениці, рису або ячменю, пісні вареники та узвар.

Іще з часів язичництва воді приписували цілющі властивості. А пізніше вченими було доведено, що вода може змінювати не тільки свої властивості, але й склад під впливом слів і думок людини. Цей висновок підтвердили численні проведені експерименти. Так, християни впевнені, що молитва заряджає воду позитивною енергетикою.

Існує повір’я, якщо на Водохреща тричі зануритися в освячену воду, душа і тіло людини очистяться. Проте Церква спростовує його, бо душа може очиститися лише під час таїнств хрещення і сповіді. А невиправданий ризик своїм здоров’ям під час занурення в крижану воду Церква також не схвалює, бо тіло – це храм, вмістилище душі, і його треба берегти: дбати про його чистоту, здоров’я, не руйнувати шкідливими звичками, не наражати на небезпеку (тільки якщо не йдеться про порятунок чийогось життя). Пірнати в ополонку не забороняється, але тільки якщо людина здорова й відповідно підготовлена, тобто займається моржуванням і не має медичних протипоказань.

Головна традиція 19 січня – здійснення молебню та освячення води. Якщо молебень відбувається біля водойми, на ній для цього спеціально готують ополонку у формі хреста.

Також у цей день запасаються освяченою водою і приносять її своїм рідним та близьким додому. Така вода не псується. Більш того, вона допомагає позбутися хвороб і може підняти настрій у найсумніший день. Святити воду слід після церковної служби. Велике освячення води проводиться 18 січня після Божественної літургії і 19 січня, у день Хрещення Господнього.

Водою святять оселю і господарство, щоб забезпечити спокій і благополуччя на весь рік. Але при цьому в жодному разі не можна сваритися.

Зазначимо, що на Водохрещу не можна працювати. Найкраще присвятити цей день близьким, а також очиститися від гріхів. Не варто надмірно захоплюватися ворожіннями і застіллями.

