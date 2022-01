Взимку 2022 року виходить одразу кілька довгожданих серіалів, які здобули високий рейтинг очікування. Коли запланувати приємний перегляд нових серій і на які серіали варто звернути увагу взимку 2022 року ― читайте в нашому матеріалі.

Дата виходу: 9 січня 2022 року.

Канал: HBO Max.

Через коронавірус були відкладені зйомки і прем’єра сезону в 2020 і 2021 роках, однак пригоди головної героїні у виконанні Зендеї продовжаться з січня 2022 року. У спецепізодах до Нового року 2021 було показано, як головні героїні справляються з розставанням, зокрема Ру знову почала вживати наркотики, щоб забути, тоді як Джулс шкодує, що покинула її. Підлітковий серіал про непрості сучасні проблеми на екранах майже одразу після Нового року.

Дата виходу: 13 січня 2022 року.

Канал: HBO Max.

На екрани, незабаром після смерті Миротворця в «Загоні самогубців» Джеймса Ганна, виходить супергеройський серіал про таємні місії Миротворця. Ще в сцені після титрів показали, що найманець залишився живим, тому після лікування він готовий нести мир своїм улюбленим шляхом ― вбиваючи всіх, хто проти. У головній ролі залишається Джон Сіна, а імена його партнерів поки тримають у секреті. Як відомо, Миротворець ― скоріше антигерой, аніж лиходій чи «добрий хлопець».

Дата виходу: 14 січня 2022 року.

Канал: Netflix.

Містичний горор, екранізація однойменного подкасту вже набрала достатнього для жанру рейтингу очікування.

Сюжет розповідає про архівіста Дена Тернера, який займається відновленням пошкоджених відеокасет 1994 року і розуміє, що касети ― це колекція фільмів постановниці-документалістки Мелоді Пендрас.

Мелоді, яка розслідувала містичний культ, потрапила в біду ще 25 років тому, і Ден під час перегляду її відео з жахом розуміє, що все зняте ― правда і що треба робити з новим знанням.

«Архів 81» знімали шоуранерка Ребекка Сонненшайн і майстер жахів продюсер Джеймс Ван. Тернера грає Мамуду Аті, а Мелоді ― Діна Шихабі.

Дата виходу: 20 січня 2022 року.

Канал: Apple TV.

Найт Шьямалан підготував третій сезон трилеру з елементами жаху, від якого стигне кров. За другий сезон таємниці і химери тільки помножилися, а розкривати хоч якісь причини творці стрічки відмовляються. Незважаючи на те, що майже весь сюжет розгортається в одному будинку, простіше не стало. У серіалі знімаються Тобі Кеббелл у ролі Шона, Лорен Емброуз у ролі Дороті, Нелл Тайгер Фрі у ролі Ліен та Руперт Ґрінт у ролі Джуліана Пірса.

Дата виходу: 18 лютого 2022 року.

Канал: Amazon Prime.

Рейчел Броснахен повертається до своєї ролі після фіналу 3-го сезону, в якому її героїню просто вигнали з туру через необережність її подруги. Що тепер робитиме Медж, щоб реалізувати свій талант? Невже вона почне все спочатку, усе роблячи сама, чи все ж таки скористається підтримкою друзів? І як жінка розбереться з сімейними проблемами, які накопичилися останнім часом?

Дата виходу: 20 лютого 2022 року.

Канал: Epix.

Науково-фантастичний горор про загадкове й моторошне містечко десь у США. Річ у тім, що кожен, хто туди входить, повинен облишити надії знову коли-небудь піти з цього дивного місця, так що населення має постійний приріст з усіх мандрівників. Однак не всі змирилися зі своєю долею ― багато хто шукає шляхів порятунку, які перегороджують не зовсім люди.

Незважаючи на науково-фантастичний ухил, творець серіалу Джон Гріффін наганяє достатньо містики, а хтось зможе побачити і біблійні мотиви. Шоуранер Джефф Пінкер відомий серіалом «Грань», тому сюжет може бути непередбачуваним, а фінал ― суперечливим.

У серіалі зіграли Гарольд Перріно, Каталіна Сандіно Морено та Ейон Бейлі.

Дата виходу: зима 2022 року.

Канал: BBC One.

Мартін Фрімен у новому детективному проєкті допоможе розвіяти тугу фанатам серіалу «Шерлок», а також створить настрій англійської депресії вечорами, розкриваючи свого нового персонажа в екранізації мемуарів письменника та колишнього полісмена Тоні Шумахера. Поки що про серіал відомо небагато, зокрема приховують і точну дату виходу.

