У грудні передбачається кілька середньої сили магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно приготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, варто знати графік магнітних бур на грудень. Коли чекати на магнітні бурі в грудні 2021 року, читайте в матеріалі СТБ.

Серед людей є певний відсоток метеозалежних і тих, хто дуже близько приймає до серця деякі події. Під час різких змін погоди вони найбільше можуть відчути зміни стану та погіршення самопочуття.

Кому варто остерігатися магнітних бур?

Під час сильних магнітних бур можливі перепади настрою, тиску і загострення хронічних захворювань. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами і захворюваннями опорно-рухового апарату ― переломами, розтягами, спортивними травмами.

У період бур потрібно зберігати спокій, не нервувати, не ухвалювати необачних рішень і не здійснювати тривалих поїздок, особливо в місця, де медична допомога може виявитися важкодоступною.

Зміни погоди люди із захворюваннями серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату відчувають найпершими. Проте є ще багато факторів, які впливають на відчуття людиною змін погоди. Окрім того, що знати розклад магнітних бур, важливо самому оберігати своє здоров’я. Є кілька простих рекомендацій про те, як краще справлятися з поганим самопочуттям під час магнітних бур.

