Цукровий діабет: причини, симптоми, лікування

Цукровий діабет ‒ це ендокринне захворювання, що характеризується хронічним підвищенням рівня цукру у крові внаслідок абсолютного або відносного дефіциту інсуліну ‒ гормону підшлункової залози. Захворювання призводить до порушення всіх видів обміну речовин, ураження судин, нервової системи, а також інших органів і систем. Про те, що спричиняє це захворювання, а також про методи лікування розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Основною причиною цукрового діабету 1 типу є аутоімунний процес, обумовлений збоєм імунної системи, при якому в організмі виробляються антитіла проти клітин підшлункової залози, що руйнують їх. Головним фактором, що провокує виникнення діабету 1 типу, є вірусна інфекція на тлі генетичної схильності до цього захворювання.

Основних факторів, що провокують розвиток цукрового діабету 2 типу, два: ожиріння і спадкова схильність.

Інсулінозалежний діабет розвивається поступово і відрізняється помірною вираженістю симптомів.

Причинами так званого вторинного діабету можуть бути:

Окремо виділяють цукровий діабет вагітних і діабет, обумовлений недостатністю харчування.

Хоч би яка була причина виникнення діабету, наслідок один: організм не може повною мірою використовувати глюкозу (цукор), що надходить з їжею, і запасати її надлишок у печінці і м’язах. Невикористана глюкоза в надмірній кількості циркулює у крові (частково виводиться з сечею), що несприятливо впливає на всі органи і тканини. Оскільки надходження глюкози в клітини недостатнє, як джерело енергії починають використовуватися жири. В результаті в підвищеній кількості утворюються токсичні для організму, і особливо для головного мозку, речовини, так звані кетонові тіла, порушується жировий, білковий і мінеральний обмін.

Хворі на цукровий діабет обов’язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога.

Лікування цукрового діабету включає:

Людям, що страждають на цукровий діабет, корисні фізичні вправи. Лікувальну роль виконує і зниження ваги у пацієнтів з ожирінням.

Лікування цукрового діабету проводиться довічно. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволяють уникнути або значно сповільнити розвиток ускладнень захворювання.

