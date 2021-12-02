Цукровий діабет: причини, симптоми, лікування

Цукровий діабет ‒ це ендокринне захворювання, що характеризується хронічним підвищенням рівня цукру у крові внаслідок абсолютного або відносного дефіциту інсуліну ‒ гормону підшлункової залози. Захворювання призводить до порушення всіх видів обміну речовин, ураження судин, нервової системи, а також інших органів і систем. Про те, що спричиняє це захворювання, а також про методи лікування розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Види діабету

Інсулінозалежний діабет (цукровий діабет 1 типу) розвивається в основному у дітей і молодих людей; Інсулінонезалежний діабет (цукровий діабет 2 типу) зазвичай розвивається у людей старше 40 років, що мають надмірну вагу; Вторинний (або симптоматичний) цукровий діабет; Діабет вагітних; Діабет, обумовлений недостатністю харчування.

Причини появи діабету

Основною причиною цукрового діабету 1 типу є аутоімунний процес, обумовлений збоєм імунної системи, при якому в організмі виробляються антитіла проти клітин підшлункової залози, що руйнують їх. Головним фактором, що провокує виникнення діабету 1 типу, є вірусна інфекція на тлі генетичної схильності до цього захворювання.

Основних факторів, що провокують розвиток цукрового діабету 2 типу, два: ожиріння і спадкова схильність.

Інсулінозалежний діабет розвивається поступово і відрізняється помірною вираженістю симптомів.

Причинами так званого вторинного діабету можуть бути:

захворювання підшлункової залози (панкреатит, пухлина, резекція тощо)

захворювання гормональної природи

вплив ліків або хімічних речовин

певні генетичні синдроми і т. д.

Окремо виділяють цукровий діабет вагітних і діабет, обумовлений недостатністю харчування.

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Чим небезпечний діабет?

Хоч би яка була причина виникнення діабету, наслідок один: організм не може повною мірою використовувати глюкозу (цукор), що надходить з їжею, і запасати її надлишок у печінці і м’язах. Невикористана глюкоза в надмірній кількості циркулює у крові (частково виводиться з сечею), що несприятливо впливає на всі органи і тканини. Оскільки надходження глюкози в клітини недостатнє, як джерело енергії починають використовуватися жири. В результаті в підвищеній кількості утворюються токсичні для організму, і особливо для головного мозку, речовини, так звані кетонові тіла, порушується жировий, білковий і мінеральний обмін.

Симптоми цукрового діабету:

спрага (хворі можуть випивати 3–5 л і більше рідини на добу)

прискорене сечовипускання (як вдень, так і вночі)

сухість в роті

свербіж шкіри (особливо в ділянці геніталій у жінок)

підвищена стомлюваність

погано загоюються рани

різке схуднення у хворих з цукровим діабетом 1 типу

ожиріння у хворих з цукровим діабетом 2 типу

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Лікування цукрового діабету

Хворі на цукровий діабет обов’язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога.

Лікування цукрового діабету включає:

Спеціальну дієту: необхідно виключити цукор, спиртні напої, сиропи, тістечка, печива, солодкі фрукти. Їжу потрібно приймати невеликими порціями, краще 4–5 разів на день.

Щоденне приймання інсуліну (інсулінотерапія) ‒ необхідно хворим на цукровий діабет першого типу та при прогресуванні діабету другого типу.

Застосування ліків, що сприяють зниженню рівня цукру в крові. Як правило, з таких препаратів починають лікування цукрового діабету другого типу. При прогресуванні захворювання необхідне призначення інсуліну.

Людям, що страждають на цукровий діабет, корисні фізичні вправи. Лікувальну роль виконує і зниження ваги у пацієнтів з ожирінням.

Лікування цукрового діабету проводиться довічно. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволяють уникнути або значно сповільнити розвиток ускладнень захворювання.

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