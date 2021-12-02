У грудні передбачається кілька середньої сили магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно приготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, варто знати графік магнітних бур на грудень. Коли чекати на магнітні бурі в грудні 2021 року, читайте в матеріалі СТБ.

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Серед людей є певний відсоток метеозалежних і тих, хто дуже близько приймає до серця деякі події. Під час різких змін погоди вони найбільше можуть відчути зміни стану та погіршення самопочуття.

Кому варто остерігатися магнітних бур?

Під час сильних магнітних бур можливі перепади настрою, тиску і загострення хронічних захворювань. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами і захворюваннями опорно-рухового апарату ― переломами, розтягами, спортивними травмами.

У період бур потрібно зберігати спокій, не нервувати, не ухвалювати необачних рішень і не здійснювати тривалих поїздок, особливо в місця, де медична допомога може виявитися важкодоступною.

Графік магнітних бур на грудень 2021 року

12–14 грудня буде середня магнітна буря до 4 балів.

17–22 грудня можуть бути тривалі, проте незначні збурення магнітного поля у 3–4 бали.

29–31 грудня передбачається магнітна буря, яка може перевищити 4 бали.

Як упоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур?

Зміни погоди люди із захворюваннями серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату відчувають найпершими. Проте є ще багато факторів, які впливають на відчуття людиною змін погоди. Окрім того, що знати розклад магнітних бур, важливо самому оберігати своє здоров’я. Є кілька простих рекомендацій про те, як краще справлятися з поганим самопочуттям під час магнітних бур.

Не варто планувати грандіозні поїздки, важливі зустрічі та справи, які викликають сильне хвилювання.

Треба мати доступ до медичної допомоги ― на той випадок, якщо стане зле. Проте в жодному разі не можна займатися самолікуванням.

Не варто хвилюватися і сваритися ― стрес негативно впливає на здоров’я.

Краще відмовитися від важкої, жирної та смаженої їжі, перенасиченої холестерином.

Регулярні провітрювання приміщення та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити стан.

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