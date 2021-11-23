Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: як раціонально пройтися по магазинах

23.11.2021

У 2021 році свято розпродажу Чорна п’ятниця  випадає на 26 листопада, останню п’ятницю осені. Для шопоголіків це найочікуваніша подія року, адже можна купити будь-які товари з величезними знижками. Як підготуватися до цього дня, щоб не стати жертвою маркетологів, читайте в нашому матеріалі.

чорна п`ятниця 2017

Традиція Чорної п’ятниці родом із США: там люди навіть беруть відгули на роботі та всю ніч чергують під магазином, щоб відхопити все найкраще. В Україні цей день знижок тільки починає приживатися і проходить набагато скромніше, але жоден магазин не пропустить такої можливості заманити клієнта. Так, українські споживачі 24 листопада отримають непогані знижки практично на всі групи товарів від великої побутової техніки до одягу. Найчастіше ці вигідні пропозиції доступні не тільки в день Чорної п’ятниці, але і протягом вихідних після неї. Головне, провести невелику підготовку перед таким шопінгом: скласти список необхідних покупок, порівняти ціни в різних магазинах до і під час розпродажу і чітко визначити, скільки ви готові витратити.

Більше на тему: Вихідні в листопаді 2021 в Україні

чорна п`ятниця 2017в україні

Список покупок

Щоб уникнути зайвих витрат і не піддатися ажіотажу, вам обов’язково слід скласти список бажаних покупок. Це особливо актуально, коли вам потрібно купити багато речей. Адже азарт шопоголіка може запросто вами заволодіти, і ви замість дійсно потрібних покупок придбаєте масу другорядних.

Планування бюджету

Перш ніж піддатися нестримному бажанню скупити все у торговому центрі, чітко визначте ту суму, яку ви готові витратити. І не беріть із собою більше грошей, ніж планували. Привабливі рекламні акції швидко заманять вас і спустошать кишені.

Більше на тему: Що подивитися в листопаді 2021 у кіно

Моніторинг цін

Перед Black Friday обов’язково моніторте ціни і будьте пильні, адже хитрощам рітейлерів немає меж. Вони заздалегідь завищують початкову ціну, щоб знижка виглядала привабливішою. Також деякі продавці поруч зі зниженими в ціні речами розміщують товари з ціною вищою, ніж у звичайні дні. Це розраховано на те, що люди, не вдивляючись у цінники, гребуть усе підряд. Ще одна хитрість: магазини рекламують товари за закупівельними цінами, а зрештою продають за ними лише кілька одиниць. Решта ж продається за реальними цінами завдяки штучно створеному ажіотажу.

Дотримуйтесь наших рекомендацій і максимально скористайтеся можливостями Чорної п’ятниці! Вигідних вам покупок!

Більше на тему: Графік магнітних бур на листопад 2021 року

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send