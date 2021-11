У листопаді 2021 року на нас чекають три магнітні бурі. Ні для кого не секрет, що вони можуть не тільки псувати настрій, а й впливати на здоров’я. Однак якщо знати їх розклад, то можна підготуватися й мінімізувати погані наслідки для організму. Коли чекати магнітні бурі в листопаді 2021 року ― читайте в матеріалі.

Геомагнітні збурення найбільше впливають на метеозалежних людей. Якщо ви належите до них ― наш календар підкаже вам, коли буде наступна магнітна буря, і допоможе до неї підготуватися.

Перший геомагнітний сплеск очікується з 6 по 8 листопада. Він буде невеликим, але метеозалежні можуть помітити його й відчувати головний біль.

Найсильніша магнітна буря місяця накриє планету в період з 14 по 18 листопада. Фахівці відзначають, що найнебезпечнішими днями будуть 15 і 16 листопада, тому в цей час краще поберегти свої сили та більше відпочивати.

Наприкінці листопада на нас чекає ще одна невелика магнітна буря. Вона триватиме з 28 до 29 листопада. Ця магнітна буря буде хоч і середньої інтенсивності, але також може спричинити погіршення самопочуття.

Фахівці рекомендують у період магнітних бур будь-якої інтенсивності більше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі. Складну роботу варто відкласти на інші дні. Намагайтесь уникати конфліктів та негативних емоцій.

Подбайте про свій організм, і магнітні бурі минуть для вас непомітно!

